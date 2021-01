annonse

Det norrøne skriftspråket runer kan bli forbudt. Hvis riksadvokat Petra Lundh vinner frem i svensk høyesterett.

Årsaken til Petra Lundhs ønske om et forbud er at en liten høyreekstrem gruppe som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen bruker rune-tegn. Men både svensk tingrett og lagmannsrett har avvist kravet om å forby runer, de mener at runer ikke er hets mot folkegrupper, skriver Samnytt.

Flere organisasjoner har tatt runer i forsvar, de er kritisk til at runer skal få et nazi-stempel. At vikingens skriftspråk skal sammenliknes med symboler som hakekors. Det er usikkert om svensk høyesterett også skal innskrenke religionsfriheten. Det er noen tusen personer i Sverige som har norrøne guder som sin religion. Hvis runer blir forbudt, da kan Den nordiske motstandsbevegelsen endre tegn, så må de også forbys. Tilslutt kan de ta i bruk latinske bokstaver.

