Amerikanske militærtjenestemenn frykter et mulig «inside-angrep» fra noen av de 25.000 soldatene som er utkommandert for å sikre innsettelsen av Joe Biden onsdag.

Det er Secret Service som har overordnet ansvar for sikkerheten. FBI samarbeider nå med med Pentagon for å kartlegge soldatene.

Statssekretær for hæren, Ryan McCarthy, sier de er klar over faren, og han ber offiserer være obs på ethvert problem blant deres soldater, skriver NTB. Han sier imidlertid også at de ikke har oppdaget noen trusler så langt, skriver Fox News.

Trusler innenfra har vært en prioritet i alle år etter 11. september-angrepet, men i de fleste tilfellene har det vært folk som er radikalisert av al-Qaida eller IS.

Flere soldater og offiserer deltok i demonstrasjonen til støtte for Trump i Washington D.C. 6 januar, men antallet er ikke kjent og det er heller ikke avdekket om tjenestegjørende personell deltok i selve stormingen, skriver Fox News.

NTB skriver imidlertid at «Både forsvaret og politikamre rundt om i USA har oppdaget at flere titall soldater og politi deltok i stormingen av Kongressen, og flere av dem er suspendert.» NTB har ikke oppgitt noen kilder for disse opplysningene.

