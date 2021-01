annonse

annonse

Den våpenglade og anti-politi-bevegelsen «Boogaloo Bois» ble fremstilt som tilhengere av Donald Trump under nyhetssending på TV 2 kl 21 søndag kveld. Det er faktisk helt feil.

«Boogaloo Bois» har lenge vært kjent som en gruppe som ifølge The Atlantic forakter USAs president Donald Trump og hater politiet.

Likevel sa TV 2s programleder at «Tilhengere av Donald Trump, blant dem flere høyreekstreme grupper, demonstrerer i dag i USA i en rekke byer i USA.»

annonse

BLM-sympatisører

Søndag demonstrerte «Boogaloo Bois» i byen Lancing, Michigan i USA hvor også TV 2s Øystein Bogen var tilstede for å dekke demonstrasjonen.

Bogen forteller at været har blitt så dårlig at demonstrantene har gått hjem.

annonse

– Vi kan etter tre-fire timer her konstatere at dette gikk bra til tross for at mange fryktet at dette var et av de stedene hvor det var størst fare for at det ville komme til opptøyer og vold. Den gruppen som gjorde mest ut av deg her idag var nok den høyreekstreme gruppen Boogaloo Bois som troppet opp i sine karakteristiske Hawaii-skjorter og med automatgevær i håp om, sa de, at det ville komme motdemonstranter. Det gjorde det ikke, og dermed pakket de sakene sine og dro hjem etter et par timer.

Bogen sier altså ikke at Boogaloo Bois er tilhengere av Donald Trump, men det er det inntrykket som fester seg etter programlederen indtroduksjon til saken da hun sa:«Tilhengere av Donald Trump, blant dem flere høyreekstreme grupper, demonstrerer i dag i USA i en rekke byer i USA.»

Ifjor ble en av Boogaloos medlemmer arrestert av politiet for å ha skutt mot et politihus i Minneapolis under Black Lives Matter-opptøyer. De venstreradikale aktivistene brente til slutt ned hele politihuset under demonstrasjonen.

Boogaloo-medlemmet skal ha ropt «rettferdighet for George Floyd» i det han åpnet ild mot bygningen, ifølge Fox News.

Boogaloo Bois har vært på mange Black Lives Matter og Antifa-demonstrasjoner der det har blitt utført vold mot politiet. Gruppen blir også ofte forvekslet med Proud Boys. En gruppe som støtter Donald Trump.

Ønsker fred

annonse

Både fredag, lørdag og søndag hadde TV 2 reportasjer fra Michigan. Søndag sendte de flere ganger direkte fra byen der den utsendte USA-reporteren Øystein Bogen ble intervjuet.

Dette sa «Boogaloo Bois» selv sa til pressen.

«Vi kommer i fred og vi ønsker ikke utføre vold. Men jeg bønnfaler dere, med tårer i øynene og en skjelvende stemme; hvis dere fortsetter å undertrykke det amerikanske folket vil de ikke lenger opptre rasjonelt», sa en av lederne under demonstrasjonen. Mannen var avbildet med Pride-flagg.

BLM-genser

Lederen av demonstrasjonen uttalte også at han «ikke ønsket at folk på høyre og venstresiden sloss og drepte hverandre», noe som strider mot det TV 2s reporter hevdet.

Et annet medlem av Boogaloo Bois hadde på seg Black Lives Matter-genser.

Under kan du se Boogaloo Bois egne uttalelser til pressen som TV 2 ikke viste.

“If you continue to oppress the American people, they will remain rational no longer.” A member of the Boogaloo Bois gives remarks outside the fenced-off Capitol steps #Lansing #Michigan #Capitol pic.twitter.com/Jo9Xxdhpdx — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 17, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474