Politisk redaktør i Vårt Land, Berit Aalborg er bekymret for at opptøyer slik som stormen på Kongressen også kan skje i Norge.

Aalborg har bakgrunn fra Kristelig folkeparti. Hun mener at opptøyene og «kuppforsøket» i Washington oppsto ikke i et vakuum, og at Frps bruk av «snikislamisering» er flørting med de samme kreftene.

– Over mange år har Trumps løgner og hans nedrakking av motstand lagt grunnlaget. Han flørtet åpenlyst med ytterliggående grupperinger som sterkt rasistiske «Proud Boys» og «QAnon», skriver hun i Vårt Land, og trekker sammenlikninger til her hjemme:

– Likhetstrekkene mellom konspirasjonene som skapte kongress-terroren i USA og 22. juli-terroren i Norge er mange. Begge har nyfascistiske, høyrenasjonalistiske og rasistiske trekk.

Hun hevder at begge retter seg mot venstresiden og det stor vilje til å bruke vold, makt og drap.

– Det er grunn til å tro at en større del av befolkningen i USA tror på konspirasjonene, enn i Norge. Det er likevel et faktum er at antall drepte i høyreekstrem terror, med utgangspunkt i konspirasjonsteorier, er høyere her hjemme, skriver hun, og legger til:

– I Norge finnes det heller ingen sentrale politikerne med den samme antidemokratiske agendaen som Trump. Men i Frp finnes politikere som har flørtet med konspiratorisk tankegods.

Den politiske redaktøren skriver at den største utfordringen ligger hos Frp-toppene Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Hun sier videre at de må erkjenne at konspirasjonene bak Kongress-terroren fikk muligheten til å vokse seg sterke fordi Trump ikke tok avstand slik tankegods.

– De må også erkjenne at bruken av begreper som «snikislamisering» er flørting med de samme kreftene, skriver Aalborg, og mener at Erna Solberg har tatt sjanser:

– Som en pragmatisk politiker kan det se ut som om Solberg i sin regjeringstid har undervurdert sprengkraften i Frps ord, og at hun har oversett voldspotensialet som ligger i flørting med konspirasjonskrefter mot ytre høyre.

