Senterpartiet opplever i øyeblikket en voldsom fremgang på meningsmålingene, og kjemper mot Høyre og Arbeiderpartiet om å være Norges største parti. Samtidig har Senterpartiet og partileder Trygve S. Vedum en god tone med alle de etablerte partiene fra Frp til SV, og alle er svært forsiktige med å utfordre Senterpartiet.

Senterpartiet befinner seg midt i sentrum av norsk politikk, og alle vet at det er stor sannsynlighet for at den eneste veien til regjeringsmakt de nærmeste årene vil være gjennom Senterpartiet. Til og med pressen stryker Vedum med hårene, selv om journalister vanligvis er allergiske mot de de ser på som folkelige populister.

Hvordan har Vedum klart kunststykket å bli venn av alle?

Først og fremst har Vedum skjønt at det er viktig å fremstå som en folkets mann, i en politisk verden som i stadig større grad domineres av karrierepolitikere. Vedum er opptatt av å lytte til og snakke med velgerne, istedenfor å være formanende og arrogant. Vedums varemerke er et bredt smil og en lun humor over en kaffekopp, og velgerne elsker ham for dette.

Vedum er på mange måter en populist, fordi han lytter til folket istedenfor å ri prinsipper. Han har kopiert mye av politikken til Fremskrittspartiet, men der Frp fremstår som sinte og kompromissløse fremstår Vedum som vennlig og løsningsorientert. Når Frp sier at vi skal ha null innvandring, sier Vedum at vi må begrense innvandringen. Når Frp sier at vi skal ha null bompenger, sier Vedum at vi må begrense bompengene. Når Frp sier at klimaendringene er tull, sier Vedum at vi ikke kan la klimapolitikken lamme samfunnet. Begge partiene er motstandere av globalisering og overnasjonale løsninger, men Senterpartiet har nok mest troverdighet i disse spørsmålene. De viktigste forskjellene er at Senterpartiet er distriktenes og bøndenes venn, mens Frp er opptatt av billigere brennevin og matvarer. Siv Jensen er åpenbart svært frustrert fordi hun føler at Vedum stjeler potensielle Frp-velgere, men samtidig vet hun at det trolig vil være lett for Frp å samarbeide med Senterpartiet.

Spørsmålet nå er hvor lenge Vedum kan fortsette å stå midt i sentrum av norsk politikk og smile uten at noen går til angrep. Jeg tror Vedum kan fortsette å sveve i lykkeland en god stund til. I øyeblikket trenger han nemlig stort sett bare å smile for å parere ethvert angrep, i trygg forvisning om at han ved å fremstå som rolig og vennlig stjeler enda flere velgere fra motstanderne. I Arbeiderpartiet har man tilsynelatende bestemt seg for at Vedum er fredet, sannsynligvis fordi man i Arbeiderpartiet vet at den eneste veien til makt går gjennom Senterpartiet. For Høyre er situasjonen vanskeligere, fordi Senterpartiet er både en motstander og en potensiell samarbeidspartner. Samtidig svever også Erna høyt på meningsmålingene, og det gjør hun først og fremst fordi hun i likhet med Vedum fremstår som trygg, vennlig og besluttsom i en vanskelig tid. Erna har som statsminister hatt en strategi om å overlate de politiske kranglene til andre, men det blir vanskelig når ingen vil krangle med Vedum.

I mine øyne kan Vedum kun gjøre en stor feil, og det er at han ikke krever statsministerposten i en regjering hvor Senterpartiet er jevnstore med Arbeiderpartiet. Senterpartiets velgere ønsker at Vedum skal fremstå som en sterk leder, og mange av dem har forlatt Arbeiderpartiet fordi de er misfornøyde med Støres klønete ledelse. Hvis Vedum overlater statsministerposten til Støre, vil Senterpartiet garantert stupe på meningsmålingene. For Arbeiderpartiet er det nok veldig vanskelig å ta inn over seg at de ikke lengre er det suverent største partiet på venstresiden, og Vedum må være sikker på at han får viljen sin før han feller dagens regjering for å danne regjering sammen med Arbeiderpartiet. Dagens regjering må jo uansett samarbeide med Senterpartiet, slik at et regjeringsskifte ikke haster like mye for Senterpartiet som for Arbeiderpartiet. Ellers er jeg helt enig med Vedum i at det er viktig å fokusere på saker fremfor personer, og den strategien bør han så avgjort holde på gjennom hele valget!

Vedum er kort sagt en genial politiker og han har vunnet folkets tillit på en måte som er umulig for de andre partiene å ta igjen. Jeg tror Senterpartiet kommer til å gjøre et fantastisk godt valg, og det er jeg veldig glad for. Norske politikere har i altfor lang tid opptrådd arrogant og ignorert behovene og ønskene til store deler av befolkningen.

