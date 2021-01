annonse

I en melding på Facebook trues Frp-politiker Jon Helgheim. en 23 år gammel mann er nå dømt til ti måneders fengsel.

Frp-politikeren tok direkte kontakt med den dømte etter at han på våren 2020 hadde merket at kommentarene på hans på Helgheims Facebook-side var «useriøse og inneholdt upassende ord og vendinger».

Helgheim skrev til ham direkte, og ba ham moderere seg. Den 15. juni 2020 fikk han brått en melding:

«Hei jon helgheim. har lagt merke til din totale likgyldighet, og RASISME I NORGE exposa deg ganske greit de siste dagene! Du ekke noe anne en en gammeldags sliten ekkel rasist! En utlendingen pulte sikkert dama di på barneskolen/ungdommskolen/ videregående, din stygge ekle gora! Du burde passe på hva du trøkker ut av kjeften din! Du er ikke statsleder så du har ikke hired 0bodyguards!! Du skal repsenterer folket, og folket er mangfoldig. Fortsett å snakk dritt så skal vi se hva jeg og gutta fra 313, young bloods, 187, gjør når vi ser deg i byen neste gang. Din ekle lassaron, moreeen din er bikkja mi/hora mi».

Helgheim oppfattet innholdet som truende og kontaktet PST.

– Jeg opplever at de aller fleste, selv om de både kan være ufine og drive med hets, forstår forskjellen på det å være krass i kommentarfelt og meldinger og det å komme med trusler, sier Helgheim til NRK.

Da 23-åringen ble pågrepet, fant politiet en avsaget hagle, 19 haglpatroner, batong, 4,32 gram MDMA og 8,88 gram cannabis.

Når det gjelder Messenger-meldingen, er retten ikke i tvil om at den var truende. Det er særlig setningen «Fortsett å snakk dritt så skal vi se hva jeg og gutta fra 313, young bloods, 187, gjør når vi ser deg i byen neste gang».

Tingretten slår fast at dette var en trussel i lovens forstand.

«Så vel 313, Young Blods og 187 er grupperinger kjent for bl.a. grov voldskriminalitet, og ved å henvise til disse, varslet han om et mulig fysisk angrep på Helgheim,» skriver tingrettsdommer Marianne Trætteberg.

«Trusselen ble også fremsatt i en kontekst med flere sjikanerende og aggressive utfall. Den var derfor definitivt egnet til å skape alvorlig frykt,» fortsetter dommeren.

Ifølge dommen sa mannen i et politiavhør at poenget med meldingen var å få Helgheim til å «åpne hodet sitt og tenke seg bedre om». De mener derfor at han forsøkte å påvirke Helgheim.

Mannen er tidligere domfelt seks ganger. Mellom 2018 og 2020 ble han blant annet dømt for seks tilfeller av trusler og fem tilfeller av vold eller trusler mot offentlig tjenestemann, skriver NTB.

– Må sette en grense

Helgheim sier til NRK at man må tåle mye som politiker «men når det tipper over til trusler, så må det reageres og det er veldig viktig at folk vet hvor den grensen går»

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om ett års fengsel.

