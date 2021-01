annonse

Et foreldrepar i Sarpsborg er anmeldt av kommunen for å ha tatt hemmelige lydopptak av to saksbehandlere hos barnevernet.

Lydopptakene, som kommunen mener er ulovlige, skal ha blitt gjennomført under et møtet mellom ekteparet og barnevernet 16. mai 2019. Dette fremgår av politianmeldelsen fra kommunen, som Sarpsborg Arbeiderblad (bak betalingsmur) har fått innsyn i.

Kommunen ble gjort oppmerksomme på lydopptaket 25. november i fjor, etter at en saksbehandler i barnevernet ble kontaktet av en advokat som representerer ekteparet. Den aktuelle saksbehandleren skulle vitne i en rettssak, der paret hadde bedt om en opphevelse av omsorgsovertagelse for deres barn.

Det er kommunedirektør Turid Stubø Johnsen i Sarpsborg kommune som har signert politianmeldelsen mot ekteparet. Johnsen henviser i anmeldelsen til at et slikt hemmelig opptak kan rammes av straffelovens paragraf 205, som gjelder krenkelse av retten til privat kommunikasjon. Kommunen opplyser at lydklippet advokaten hadde konfrontert barnevernet med var fra en samtale mellom saksbehandlerne i en pause under et møte med foreldrene. Foreldrene lot avlyttingsutstyr bli liggende igjen i møterommet, før de gikk ut for pausen.

Forstår ikke anmeldelsen

Sarpsborg-advokaten Gaute Nilsen, som konfronterte barnevernet med lydklippet, sier til Sarpsborg Arbeiderblad at foreldrene stiller seg totalt uforstående til anmeldelsen fra Sarpsborg kommune.

– De mener at de er i sin fulle rett til å gjøre opptak av et møte de selv er en del av, sier Nilsen.

Politiet slår fast overfor lokalavisen at de har mottatt anmeldelen, men at de foreløpig ikke har iverksatt noen etterforskning.

