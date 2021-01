annonse

En ganske ung mann (35) og Resett-leser hadde interessante refleksjoner. Vi møttes til lunsj.

Vi diskuterte Resett, hva som kunne gjøres annerledes, hvem leserne var og hvordan vi kunne nå ut til enda flere.

Per nå har vi 50-60 tusen daglige lesere, ca 25 prosent av disse kommer fra sosiale medier, primært Facebook. På en uke har vi ca. 200.000 unike brukere innom. På en måned ca. en halv million.

Jeg er ikke helt fornøyd med disse tallene, primært fordi veksten ikke er så bratt som før. Samtidig er det ikke klart hva som kan, eller bør, gjøres for å øke veksten.

Min samtalepartner beskrev deretter sin egen erfaring og hva han så rundt seg. Han mente det å lese Resett og for eksempel VG, Dagbladet eller Nettavisen, var to helt ulike ting. På Resett var det alltid artikler man hadde lyst til å lese, og det var nesten slik at man ikke fikk tid til alt man ville få med seg på en dag. Det krevde noe av deg. Tekstene hadde budskap, og han sa at det ikke bare var artiklene, men også kommentarfeltet hadde han lyst til å lese. Dermed tok det enda mer tid å lese Resett.

Men å lese VG, sa han, gjør folk for å koble av, for å slappe av. Man tar opp telefonen og scroller gjennom i matpausen, og det er ofte man ikke leser noen av artiklene – eller maks at man finner et par-tre artikler interessante.

Og det forklarer også antallet lesere som disse tabloide nettavisene kan skilte med. Det er langt flere som i løpet av en dag bare vil koble ut hjernen og se noen bilder, og sprakende farger enn det er som vil utfordre seg intellektuelt, forstå og bli tvunget til å ta stilling til problemer i samfunnet.

Resett har et annet «tak» å forholde seg til når det gjelder potensielle lesere. Og i vår kategori av ikke-tabloide nettaviser er Resett store. Klassekampen er veldig liten på nett, men den har 27.000 papirabonnenter. Dagsavisen er omtrent like store som Resett om vi bruker måletjenesten Similarweb.com. Både Resett og Dagsavisen kommer ut med omlag 4,2 millioner sesjoner i løpet av en måned.

Og Resett er også store i forhold til Document. Vi har omlag dobbelt så mye trafikk som dem. Document, som har holdt på helt siden 2003, klokker inn 2,2 millioner sesjoner på Similarweb.

Og andre nettaviser som heller ikke satser tabloid kommer mye dårligere ut enn Resett. Minerva, som jo også har holdt på lenge og i tillegg får pressestøtte, er nede på bare 62.000 sesjoner i løpet av en måned ifølge Similarweb. Det er mindre enn Resett har på en dag, eller bare 1,5 prosent så mye som oss. Steigan.no ligger på 300.000 per mnd, mindre enn 10 prosent av Resett.

Aftenposten kan kanskje heller ikke kalles tabloid, og de ligger på ca. 18 millioner brukersesjoner i løpet av en måned. Det er drøyt fire ganger så mye som Resett. VG på sin side, den største i Norge er på 117 millioner.

Kanskje er Aftenposten en rimelig grei målestokk på hva det er mulig å få til av lesermasse så lenge man ikke bare appellerer til folk som vil kople av og helst dermed vil ha hovedsakelig hjernedødt stoff.

Jeg skulle gjerne hatt en millioner lesere innom hver dag, men det er kanskje viktig å innse at å vokse videre herfra innebærer tålmodighet. Vi har, muligens, allerede nådd ut til svært mange av de som har overskudd, interesse og evner nok til å følge med på en nettavis som er såpass krevende som Resett er.

– De fleste vil bare leve uten å ta stilling til det samfunnet de lever i, som min lunsjpartner sa.

Jeg tror dessverre han har rett.

