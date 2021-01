annonse

Ali Roba, guvernøren i Kenyas nordlige fylke Mandera, uttalte nylig at al-Shabaab, al-Qaidas filial i Øst-Afrika, for tiden kontrollerer enorme landområder i landets nordøstlige fylker.

I en kronikk publisert 12. januar i den kenyanske avisen The Standard, tegner Roba et bedrøvelig bilde av den nåværende sikkerhetssituasjonen i Kenyas nordøstlige provinser. Roba viser til lite hyggelig statistikk om økt terror mens han oppfordrer den nasjonale kenyanske regjeringen om mer bistand for å bekjempe jihadistgruppen.

– Regjeringen har ikke klart å beskytte Nord-Kenya mot al-Shabaab. Slik det ser ut nå, er den stygge sannheten at al-Shabaab har tatt kontroll over 50 prosent av landmassen i Nord-Kenya. Folket må nå stå opp og hjelpe regjeringen med å bli kvitt denne terrorgruppen, skriver Roba om situasjonen før han kommer med en oppsiktsvekkende påstand om fylket han er guvernør over:

– Al-Shabaab administrerer allerede mer enn 60 prosent av fylket Mandera, hvor folkets vilje blir undertrykt av terror.

Usikkerhet

Ifølge eksperten på jihadisme i Afrika, Caleb Weiss fra Long War Journal, er det imidlertid uklart hvor mye territorium som al-Shabaab faktisk kontrollerer i landet.

Mens offentlig tilgjengelig informasjon om al-Shabaabs tilstedeværelse og territoriale kontroll i Kenya er relativt begrenset, er guvernørens uttalelse viktig, ettersom kenyanske myndigheter ofte ikke er oppriktige med tanke på hvilken trussel som al-Shabaab utgjør i landet.

Hvis Roba virkelig har rett i sine påstander, vil det bety at den notoriske terrorgruppen nå kontrollerer enorme territorier som strekker seg sammenhengende over grensen mellom Sør-Somalia og Nord-Kenya.

Den nasjonale kenyanske regjeringen har på sin side forsøkt å tone ned Robas analyse og fastholder at «i motsetning til guvernørens påstander, har Mandera fylke siden 2013 registrert jevne sikkerhetsforbedringer gjennom våre sikkerhetsstyrker, som har slått tilbake og avskrekket trusler mot liv og eiendom.»

Økte terrorangrep

Det er imidlertid vanskelig å benekte at al-Shabaab har en økt tilstedeværelse i Nord-Kenya. Bare i forrige uke, angrep terrorgruppen en passasjerbuss, kidnappet tre personer etter å ha ødelagt bilden deres med en improvisert bombe, samt ødela en telekommunikasjonsmast og annen viktig infrastruktur.

I forrige måned angrep og ødela terrorgruppen en politibase, detonerte en improvisert bombe på en ambulanse og myrdet brutalt en lokal politimann. I tillegg ble fem politibetjenter såret i en annen eksplosjon i slutten av november i fjor.

Disse terrorangrepene stiller seg i rekken av mange andre tilfeller som regelmessig fant sted gjennom hele fjoråret – inkludert det dødelige raidet på den felles amerikansk-kenyanske flybasen på Manda Bay ved grensen til Somalia. Dette angrepet krevde livet til en amerikansk soldat og to amerikanske entreprenører, og flere militærfly ble ødelagt i operasjonen.

I 2019 rapporterte kenyanske The Standard at minst 100 medlemmer av kenyanske sikkerhetsstyrker hadde blitt drept av al-Shabaabs improviserte bomber i landets nordlige fylker siden 2016.

Terroroperasjonene har hovedsakelig funnet sted nordøst i landet, men al-Shabaab har også kapasiteten til å slå til mot hjertet av den kenyanske hovedstaden, som det fremgår av angrepet på DusitD2-hotellet i 2019. I forrige måned avslørte også kenyanske myndigheter at andre terrorangrepsplott har blitt avverget i Nairobi.

Mens kenyanske myndigheter fortsetter den interne kranglingen om den faktiske trusselen som al-Shabaab utgjør i landet, er det liten tvil om at terroristene har klart å øke hyppigheten av sine terroroperasjoner i Kenya og derved bidratt til å destabilisere landet, og den større Øst-Afrika-regionen, ytterligere.

