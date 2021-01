annonse

– Bidrar det til økt polarisering og skyttergrav-tendenser.

I forrige uke nektet NRK å ta inn en innsendt kronikk fra Resetts redaktør Helge Lurås. Begrunnelsen var knapp i utgangspunktet.

«Ytringredaksjonen har bedt meg vurdere kronikken din siden den omtaler NRK og din deltagelse i Debatten. Vi har bestemt oss for å takke nei da vi har prioritert andre tekster».

Avslaget avstedkom en epostutveksling mellom NRKs redaksjonssjef Solveig Tvedt og Helge Lurås. Saken er gjengitt her.

Helge Lurås sier til Resett at NRK avslører sin manglende vilje til å bidra til å rydde opp i feiloppfatningene om Resett og ham selv.

På flere oppfolgingsspørsmål fra Resett om hvorfor kronikken ble refusert, ville ikke NRK svare.

Helge Lurås har kommentert NRKs behandling av ham slik:

– Det går ikke en uke uten at folk tipser oss om at Resett er nevnt i et eller annet program på NRK. Og alltid i stigmatiserende og negative ordelag. Vi får aldri mulighet til å komme med tilsvar, eller NRK dekker seg med at det er satire og humor. Og så sender jeg en kronikk som åpenbart hadde blitt mye lest og delt på sosiale medier og som tar for seg nettopp at folk snakker om Resett og ikke med oss, og de avslår.

Nå klager en Resett-leser saken til Kringkastingsrådet.

Les også: Dette er innlegget NRK nektet å ta inn

Mannen skriver følgende i klagen:

«Jeg leser med stor bekymring NRKs redaksjonssjef Solveig Tvedts beslutning om å nekte Resetts Helge Lurås tilsvar til redaksjonen å komme på trykk i lys av debatten forrige torsdag 14. januar.

Jeg er selv en aktiv Resett leser, og mener de er et viktig bidrag til det ensrettede norske mediebildet. Samtidig vil jeg understreke at jeg er hverken rasist eller høyreekstrem, og opplever slike betegnelser som direkte krenkende. Slike beskrivelser av oss som støtter og leser Resett er det mange av, og dessverre er de grunnløse.

Lurås og Resett har nærmest vært fritt vilt fra den venstreradikale mobben, som tyr til autoritære og skremmende virkemidler for å kneble debatten. Fredrik Solvangs nylige opplevelse på Twitter er et godt eksempel på dette. Andre norske journalister er med i det gode selskap og tillater seg en retorikk som ikke har hold i virkeligheten. At NRK nå velger å utelate Lurås sitt tilsvar til redaksjonen er en uheldig utvikling og svekker tilliten jeg og andre har til dere. I ytterste konsekvens bidrar det til økt polarisering og skyttergrav-tendenser på begge sider av den politiske midtstreken.

Rødt politiker Sofia Rana beskrivelse av Resett Lurås og har derimot kommet på trykk. Jeg tviler sterkt på at Rana leser Resett veldig ofte, for den er så virkelighetsfjern og grunnleggende feil at det nærmest ikke er til å tro. La meg minne om at Lurås har en somalisk kjæreste. En annen Resett journalist er transseksuell. Jeg har flere eksempler som kan tilbakevise harseleringen vi opplever. At dere og Rana ikke er enig i Resett rent journalistisk er én ting, men å fare med løgn er en helt annen. Likevel blir Ranas synspunkter møtt med forståelse fra dere og redaksjonen for øvrig. Dette er rett og slett uforståelig, og det er direkte antidemokratisk at et tilsvar blir avslått. Hvorfor får ikke Lurås lov til å oppklare usannhetene? Jeg ber dere legge frem en saklig begrunnelse samt dokumentasjon som understøtter Ranas og deres påstander om Resett og avisens lesere. Lurås sitt tilsvar til dere er edruelig, rasjonell og nyansert, og oppklarer påstandene. Det er i allmennhetens interesse at han får slippe til. Alt annet er meningssensur, og dette vil ikke dere i NRK være bekjent med.

Jeg ber dere umiddelbart snu i avgjørelsen om å ekskludere Lurås sitt tilsvar, slik at han får mulighet til å forsvare seg. Nå har dere muligheten til å vise at dere er en bauta for ytringsfrihet og fri meningsutveksling, og den tilliten forventer jeg og mange andre i dette landet at dere ivaretar. »