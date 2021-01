annonse

Mitch McConnell, Republikanernes leder i Senatet, pekte direkte på Donald Trump som medansvarlig for stormingen av Kongressen 6. januar, ifølge NTB.

– Mobben ble fôret med løgner. De ble provosert av presidenten og andre mektige mennesker, sa McConnell i Senatet tirsdag.

McConnell har tidligere sagt at han ikke har bestemt seg for om han vil stemme for å finne Trump skyldig i riksrettssaken som nå pågår som følge av angrepet. McConnell avgjørelse kan fort bli avgjørende, ettersom Demokratene som fremmet riksrettstiltalen trenger 17 republikanere på laget for å få det nødvendige flertallet på to tredeler for å dømme Trump.

