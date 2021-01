annonse

annonse

Greenpeace og Natur og Ungdom gikk til søksmål mot staten, og tapte i Høyesterett. Det kostet dem 6,5 millioner kroner. Høyesterett fastslo at oljeproduksjon er et politisk spørsmål og skal avgjøres av folkevalgte.

– Hadde vi fått et eget system for å behandle miljøsaker ville det vært en mulighet for staten å vise at dette er et felt som blir tatt på alvor, og at folk blir hørt, sier Marius Nordby til NRK.

Nordby er jurist med spesialisering i miljørett. Han forstår ikke hvorfor det som regel koster skjorten å prøve miljøsaker for rettsvesenet.

annonse

Her er en foredrag han holder det nye Klimahuset i Oslo.

Les også: Klimahuset: Der barn skal overbevises om menneskeskapte klimaendringer

annonse

Nordby påpeker at det ikke finnes et spesialisert og billig prøveorgan for å klage noen inn for en miljøsak i Norge. Men vi har Tvisteløsnings­nemnda for arbeidsforhold. Han forteller videre at Sverige har en egen miljødomstol og Danmark en miljøklagenemnd. Disse er uavhengige og det er nesten gratis å føre saker.

Marius Nordby er styreleder i miljøorganisasjonen Sabima, de jobber ved å spre biologisk kunnskap i politiske miljøer og hos forvaltningsmyndigheter. Han har også reist rundt i landet og holdt et spesialforedrag om miljøparagrafen i Grunnloven, paragraf 112. Samt skrevet flere kronikker om klimasøksmålet for Naturpress, en nettavis som publiserer nyhetsstoff og annet innhold knyttet til klima, natur og miljø.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474