Kommunen tror minst 18 personer ble smittet da et utested hadde musikkbingo i Harstad i romjulen, der også flere politifolk deltok. Nå flyttes etterforskningen.

NTB melder at Harstad kommune har politianmeldt utestedet Verftet etter at det ble arrangert musikkbingo der den 29. desember fordi de mener utestedet brøt smittevernloven under arrangementet.

Kommunen mistenker at minst 18 personer ble coronasmittet under arrangementet.

Harstad Tidende melder at flere tjenestepersoner fra Harstad politistasjon var til stede på arrangementet. Derfor har stasjonssjef Frank Magne Sletten bestemt å flytte den innledende etterforskningen til Felles straffesaksinntak i Tromsø.

– Det betyr ikke at vi mener våre folk har gjort noe galt, men vi ønsker ikke at det skal være noen tvil om habiliteten i etterforskningen. Det kan godt hende at vi kommer til å stå for etterforskningen, men inntil videre gjøres det innledende arbeidet i Tromsø, sier han.

Sletten vil ikke si hvor mange som var til stede fra politistasjonen. Han vil heller ikke kritisere folkene sine for at de var på arrangementet.

– Ingen av våre folk ble smittet. De var imidlertid i karantene inntil det forelå negativt prøvesvar. Etter at prøven ble analysert har de vært i tjeneste, sier han.

