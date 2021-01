annonse

En politimann i 30-årene er tiltalt for å ha utnyttet en17-årig jente seksuelt.

Jenta var i en særlig sårbar livssituasjon da overgrepet skjedde, og hun var under omsorg av barnevernet, skriver TV 2.

Politimannen er tiltalt av Spesialenheten for politisaker og tiltalen omfatter også grovt brudd på tjenesteplikten.

De to skal ha hatt samleie i en sivil politibil et stykke unna skolen som jenta gikk på, før han kjørte henne tilbake til skolen og selv dro på jobb. Politimannen mener derfor at hendelsen skjedde utenfor hans arbeidstid og at han ikke kan anses å ha utført udåden under tjeneste.

– Jeg oppfattet det som at jeg tok fri fra jobben og dro for å møte henne. Bortsett fra at jeg tok den bilen, hadde det ingenting med jobb å gjøre, sier han.

Saken skal etter planen vare fram til torsdag denne uken.

