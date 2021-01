annonse

annonse

Åpner for alkoholservering i kommuner med lavt smittetrykk.

Det ble klart da Stortinget voterte over et forslag fra Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet tirsdag ettermiddag, skriver NTB.

– Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, lød forslaget.

annonse

– Overraskende og gledelig med flertall for et fornuftig forslag. Det er ingen grunn til å ha et nasjonalt skjenkeforbud når det er så stor smittevariasjon, og det er i hvert fall fornuftig å kunne åpne for alkoholservering sammen med matservering på steder som har organiserte smittevernregler, sier Siv Jensen ifølge NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474