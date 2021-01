annonse

Bransjen vil at staten kommer med tilskudd så ladestasjoner blir lønnsomme. Rotevatn tror de klarer seg selv.

Daglig leder og medeier i Shell Bolleland på Espa, Roger Danielsberg har 10 ladestasjoner. Etterspørselen er stor og han ønsker å bygge ut 25 nye. Men myndighetene krever anleggsbidrag. Det vil si at Shell Bolleland selv må dekke kostnadene for å få mer strøm. De blir nødt til å investere i graving, legging av kabel og etablering av ny trafostasjon.

– Bare trafostasjonen koster 25 millioner kroner. Det sier seg selv at det blir for mye. Hvis vi skulle investert så mye penger ville ladingen blitt for dyr. Du får ikke folk til å betale så mye for lading. Da vil det komme på firegangen i forhold til å fylle diesel, sier Danielsberg til NRK.

Han mener det er et problem at det ikke er nok ladere, samtidig som vi om kun fire år blir pålagt kun å kjøpe elbiler. Ifølge Danielsberg er regjeringen i ferd med å bygge et hus uten grunnmur.

– Det følger ikke med penger for å få strømmen frem slik at vi kan gjøre de utbyggingene vi kan, og det er jo egentlig ikke vår oppgave å bygge infrastrukturen for det heller.

Lederen i Virke Servicehandel, Iman Winkelmann, er enig.

– Utfordringen med klimameldingen er at du ser at de ikke har satset på utbygging av et godt ladetilbud. Det er man helt avhengig av for å få den elbilveksten som regjeringen er opptatt av.

– Det offentlige har alltid tatt ansvar for å bygge infrastruktur. Det bør de gjøre også i dette tilfellet. Våre medlemmer er positive til å kutte klimautslipp, men ønsker at myndighetene legger til rette for at markedet selv kan bygge ut god ladestruktur.

Klimaminster Sveinung Rotevatn svarer at de popper opp ladestasjoner over hele landet, og regjeringen bare vil gi støtte på de stedene det ikke er lønnsomt.

