I sin avskjedstale, ber Donald Trump amerikanerne om å ikke miste troen på landet sitt, og uttrykker stolthet over at han ikke startet noen nye kriger

– Mine landsmenn, for fire år siden satte vi gang et stort, nasjonalt prosjekt for å gjenbygge landet og fornye ånden, og gjenopprette forbindelsen mellom myndighetene og innbyggerne. Vi gikk i gang med et prosjekt for å gjøre Amerika stort igjen, for alle amerikanere, sa Trump innledningsvis i avskjedstalen.

Trump sa han er stolt at hva han har oppnådd, men også mye mer.

– Denne uken skal vi innsette en ny administrasjon, og vi ber for at den lykkes med å holde landet trygt og velstående, sa Trump.

Trump sa også at han ønsket Bidens nye administrasjonen hell.

– Den største faren vi står overfor, er tapet av troen på oss selv – et tap av selvtillit når det kommer til vår nasjonale storhet, sier han blant annet.

Den avtroppende presidenten uttrykker stolthet over at han ikke startet noen nye kriger som president.

– Jeg er særlig stolt over å være den første presidenten på flere tiår som ikke startet noen nye kriger, sier Trump i talen.

