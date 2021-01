annonse

annonse

Journaliser og kommentatorer tar i økende grad til orde for å «deprogrammere», utstenge og «regelrett true høyreorienterte stemmer» etter opptøyene ved Capitol Hill i forrige uke, skriver Fox News.

– Spørsmålet er hvordan vi skal nesten deprogrammere disse menneskene som har blitt del av kulten rundt Trump, sa tidligere CBS-anker Katie Couric da hun var på Bill Maher show.

I forrige uke var uttalte Washington Post-kommentator Eugene Robinson noe av det samme.

– Det er millioner av amerikanere, nesten alle hvite, nesten alle republikanere, som på en måte må bli deprogrammert, sa Robinson om kalte de medlemmer av en «Trumpist kult»

WaPo’s @Eugene_Robinson to @nhannahjones : How do we “deprogram” Trump supporters? pic.twitter.com/LnFrAd6NXZ

Magasinet Forbes publiserte en artikkel forrige uke av Randall Lane som advarte firmaer mot å ansette noen som hadde jobbet i kommunikasjonsavdelingen i Det hvite hus.

Donald Trump har blitt utstengt fra Twitter, Facebook, YouTube og diverse andre sosiale medier. Alternativet Parler har blitt tatt ned fra hele internett etter samtidige angrep fra Google, Apple og Amazon.

Facebooks tidligere sikkerhetssjef Alex Stamos sa på CNN at store kabelleverandører som Verizon og AT&T burde utestenge høyreorienterte kanaler som One America News Network (OANN) og Newsmax for å kvitte seg med desinformasjon.

Former Facebook insider Alex Stamos tells @brianstelter : "We have to turn down the capability of these Conservative influencers to reach these huge audiences… There are people on YouTube for example that have a larger audience than daytime CNN." pic.twitter.com/gP0XtnjhCQ

Andre har brukt uttrykk som «debaathifisering» om det som bør skje, en referanse til den amerikanske politikken i Irak etter at Saddam Hussein og hans Baath-parti ble styrtet.

The Lincoln Project har en kampanje gående hvor de henger ut selskaper som har forretninger med Trump.

Event Strategies was paid $1.3M from the Trump Campaign for audio and visual services.

Their founder, Tim Unes, was "stage manager" for last week's insurrection event.

Here's his company's number and email address. Let them know what we think of insurrectionists. pic.twitter.com/nQCz3Y4vLz

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) January 18, 2021