Morten Strand i Dagbladet skriver ingen har vært mer splittende, og farligere for demokratiet, enn Donald Trump. Han mener også at USA nå står svakere både hjemme og ute.

– I verden er Trumps USA foraktet og isolert etter å ha mobbet sine allierte, og flørtet med diktatorer som Kim Jong-un, og autoritære ledere som Vladimir Putin, skriver han i Dagbladet, og tilføyer:

– Sannheten er at det aller meste gikk galt for Donald Trump. Det var ingen ting han ville mer enn å framstå som den sterke leder. Men i virkeligheten var han svak.

Dagbladets kommentator hevder at Trump avviste klimakunnskap. Strand sier Parisavtalen er et verdenskart og kompass for å prøve å redde kloden.

Han skriver videre at det var intuisjonen som drev Trump i armene på Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.

– Strategien var at Trump skulle sjarmere Kim i senk, sånn at han skulle gi opp sin ytterste sikkerhetsgaranti, atomvåpnene. Trump levde i den villfarelse at resten av verden var like politisk barnaktig som ham selv.

Det var ikke bare Kim, Putin tvinnet også en naiv Trump rundt lillefingeren, mener Strand. Trump oppførte seg overfor Europa og særlig Tyskland som en bølle.

– Hjemme som ute gjorde Donald Trump USA svakere, og ikke sterkere, slik hans sentrale valgkampløfte var, skriver Strand, og avslutter slik:

– Macho-mannen var egentlig – heller ikke på revolusjonsdagen 6. januar – aldri noe mer enn en ynkelig posør. Og takker faen for det.

