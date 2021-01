annonse

NTB melder at tre menn er frifunnet for rasisme i dansk Høyesterett etter at de delte ut en spray som de oppfordret til å bruke mot asylsøkere.

Domstolen sa seg enig i at ytringene var «fornærmende eller nedverdigende», men at fastslo likevel at det ikke stred mot rasismeparagrafen i den danske straffeloven.

Trioen hadde delt ut sprayflaske påført ordet «asylspray» og tekster om migranter og asylsøkere i 2016. De delte også ut flygeblad om temaet.

Mennene ble i tingretten og lagmannsretten dømt til å betale 15 dagbøter på 695 norske kroner.

I tingretten ble Daniel Stokholm dømt til 30 dagers betinget fengsel, men han anket ikke. Stokholm var partileder for det lille, ekstremnasjonalistiske Danskernes parti som ble oppløst i 2017

