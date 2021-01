annonse

Venstresiden bruker stormingen av Kongressen som unnskyldning for å undertrykke ytringsfriheten, mener den kjente konservative amerikaneren Dennis Prager.

I et intervju på American Thought Leaders tegner han et svært dystert bilde av det som nå skjer i USA. Han mener at Big Tech løper det demokratiske partiets ærend ved å hindre konservative fra å nå ut i offentligheten når de kaster dem ut av sosiale medier og stenger ned deres plattformer, og at dette er en mye større trussel mot landet enn det som skjedde på Capitol Hill 6. januar, fordi venstresiden ødelegger den beste egenskapen ved USA, nemlig ytringsfriheten.

Han sier angrepet på Kongressen var over etter noen timer, men at angrepet på ytringsfriheten har vart i flere år og fortsatt pågår.

Likheter med riksdagsbrannen

Prager sammenligner stormingen av Kongressen med riksdagsbrannen i Tyskland i 1933, der nazistene brukte brannen som påskudd for å forfølge og arrestere sine motstandere. Han mener venstresiden i USA er blitt totalitær og nå bruker hendelsene 6. januar til å undertrykke Trump-tilhengeres ytringsfrihet.

– Uansett hvor venstresiden får makt, fra Lenin i 1917 til våre universiteter i dag, innskrenker de ytringsfriheten, sier Prager, som mener Amazons nedstengning av Parler er et godt eksempel.

– Du har folk som sier at valget ikke var rettferdig, eller at det ble telt på en bedragersk måte. Hvorfor kan man ikke si det? Sa ikke New York Times og Twitter og alle de andre hver dag i tre år at det var en sammensvergelse mellom Russland og Trump-kampanjen? Den største pågående, beviselige løgnen i dette landets historie. Ingen ble tatt ned for det.

Prager sier han er agnostisk hva stemmetellingen angår, men understreker at folk skal ha «total frihet» til å si at de mener valget ikke ble telt på en legitim måte. Men sier du det, blir du beskyldt for å oppildne til opprør, og det er vår tids riksdagsbrann-unnskyldning, mener han, og påpeker at Demokratene har en annen standard for opprøret i fjor sommer.

– Det var ikke knusing av vinduer, men brenning av politibiler, brenning av forretninger over hele landet. […] Seks måneder med voldelige opptøyer, og hvor mange er blitt stilt for retten eller dømt for noe? spør han retorisk.

Han hevder alle ledende republikanere utvetydig fordømte stormingen av Kongressen innen en time, men at det tok fem dager før Joe Biden reagerte på fjorårets raseopptøyer med en lunken tweet, og at demokratiske borgermestre og guvernører i byene der dette skjedde, indirekte oppmuntret til opprøret ved ikke å slå ned på det.

Venstresiden er intolerant

Deler av venstresiden har begynt å lage lister over kongressmedlemmer som bestred valgresultatet og Trump-tilhengere generelt. Prager kaller dette «kompilering av svartelister for å ødelegge livene til folk du er uenig med». Han sier han er dypt skuffet over menneskene som er med på dette, og mener det skyldes at venstresiden har korrumpert folk.

– De tolererer ikke alternative stemmer, sier han, og nevner eksempler på folk som har fått sparken for å ha deltatt på demonstrasjoner mot valgresultatet eller for ikke å støtte den venstreradikale Black Lives Matter-bevegelsen.

Når venstrefolk oppfører seg på denne bølleaktige måten, mister folk troen på at man kan uttrykke uenighet med dem på en dannet måte, mener Prager, som sier han frykter konsekvensene av dette. Ifølge ham finnes det 80 til 100 millioner amerikanere som ikke kan fordra venstresiden. Han tror den kommende riksrettssaken vil splitte landet ytterligere.

Hva kan man gjøre?

Prager sier han forstår at folk er redde for å miste levebrødet sitt hvis de protesterer, men slår fast at vi ikke må la oss kue, og oppfordrer folk som har en trygg jobbsituasjon til å flagge hvor de står. Han mener foreldre bør unngå skoler som indoktrinerer barn i woke-ideologi, og ta dem ut av den offentlige skolen hvis de har mulighet.

– Vi trenger et alternativt sted for anstendighet, sannhet, feiring av Amerika og de jødisk-kristne verdiene som skapte dette landet, og det kan vi ikke gjøre i noen av [venstresidens] institusjoner, så vi må løsrive oss fra deres institusjoner, sier han.

