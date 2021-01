annonse

Så var det over. Donald Trump fikk sitte i én periode som president i USA. Hans ettermæle vil bli omdiskutert, elsket og hatet som han var under sin presidentperiode.

Det man kan si som nok de fleste er enige om, er at Trump var en annerledes president. Han var ingen politiker, men en forretningsmann og TV-stjerne som har en urokkelig tro på seg selv.

Donald Trump ville gjøre Amerika stort igjen. Med patriotisme og nasjonalisme ville han få industrien tilbake igjen og bygge en selvstendig nasjon som igjen skulle bli den førende i hele verden. Hans politikk hadde mange bra føringer som appellerte til de mange konservative mennesker, verden rundt.

Trump fikk aldri flest stemmer under noen av valgene han var med i, men hevdet selv å være den beste presidenten noensinne. Det blir nok ikke slik han huskes, men mest for de mange kontroversielle uttalelser han kom med, hans mange presise om ikke uriktige påstander, men også for millioner av tilhengere som så Trump som sin og verdens redningsmann.

Trumps manglende evne til å vise ydmykhet og å innrømme feil, gjorde sitt til at mange hoppet av lasset etterhvert. De som ble igjen, og det er mange, sverger imidlertid til at USA aldri har hatt en bedre president og at han vant valget mot Joe Biden med overbevisende margin.

I USA er splittelsen i folket større og hardere enn den har vært på lenge. Stormingen av Kongressen er et grelt og trist eksempel på dette. Republikanere og demokrater har nå fått en tredje fløy å forholde seg til i «trumpistene».

Trump er på mange måter sin egen verste fiende og sin egen beste venn. Mange mennesker føler at det foregår juks av større omfang i regi av demokratene og deres støttespillere. Selv om ingenting av dette er bevisti retten, så er det alikevel bevist for de som tror. Det blir litt som en religion – man trenger ikke mere bevis enn sin egen overbevisning, for da finnes bevisene overalt alikevel.

Hvor veien går videre for USA nå, gjenstår å se. Med Biden og Harris i førersetet, er det eneste vi kan si med sikkerhet at globalismen har seiret. Det vil gjenspeile seg hos resten av verden også. Men om man skal svartmale situasjonen totalt, er mer usikkert. Også for konservative finnes det lyspunkter. Dette fordi verden nå vil få se, føle og oppleve hva det vil si å slippe multikulturalisme og globalisme løs for fullt. Hvis folket finner ut av at dette ikke var som de hadde forventet, så vil situasjonen bli annerledes under neste valg.

Det viktige er at man ikke maler et bilde av håpløshet, og ikke minst kun føler hat ovenfor sine meningsmotstandere. Demokratene og venstresiden har ikke gjort annet enn å regelrette mobbe Donald Trump siden han først offentligjorde sitt kandidatur til presidentvalget i 2015. En massiv kampanje over hele verden hvor alt Trump gjorde ble utsatt for hatefull retorikk, hån og latterliggjøring.

La oss håpe at den konservative delen av befolkningen verden over ikke gjør det samme mot Joe Biden.

La heller Biden og Harris få vise hva politikken deres vil føre til. Hvis det blir til noe som majoriteten av USAs befolkning er fornøyd med, så vil jo det være bra. Hvis ikke, så vil det vise seg ved neste valg.

Det er en kjennsgjerning at politiske partier skifter på å sitte ved makten. Det gjelder ikke bare i USA, men i alle demokratiske land. Det er nok både riktig og viktig at dette gjøres. Det er mange konservative i Norge som nå ønsker seg en annen regjering enn den sittende, selv om det betyr et sosialistisk alternativ. Utrolig, men sant.

For Donald Trump sin del er presidentperioden imidlertid over, og det selv om han godtar det eller ikke. Innerst inne vet han nok selv at han tapte, men så lenge han står på sitt så vil også hans tilhengere gjøre det samme.

