Trumps tale tirsdag kveld var en forsonende avslutning på to og en halv måned med politisk konfrontasjon.

Trump startet med å fordømme tumultene i Kongressen i etterkant av demonstrasjonene i Washington hvor han selv holdt tale. «Alle amerikanere ble forferdet av dette angrepet på kongressen. Politisk vold er et angrep på alt vi verdsetter som amerikanere. Det kan aldri aksepteres,» sa han.

Han nevnte ikke med et ord at det hadde forekommet valgjuks eller at Biden ikke skulle være en rettmessig president. Snarere ønsket han den kommende administrasjonen «sukess» og at de måtte ha hell med seg.

Videre tok han til orde for samling på tvers av de politiske skillelinjene. «Vi må ikke glemme at selv om amerikanere alltid har hatt sine uenigheter, så er vi en nasjon av skikkelige, lojale og fredselskende borgere som alle ønsker at landet vårt skal blomstre.»

Trump sa han var den første «virkelige outsideren» som hadde blitt valgt som president og at han hadde «tatt de tøffeste kampene, og de vanskeligste valgene fordi det var det dere valgte meg til å gjøre. Jeg kjempet for dere. Jeg kjempet for deres famile. Jeg kjempet for landet deres,» sa han.

«Jeg fulgte ikke den kursen som ville bli minst kritisert.»

Trump gikk gjennom det viktigste han mente å ha oppnådd. Økonomien før «Kina-viruset» var et hovedpoeng med rekordlav arbeidsløshet, ikke minst blant minoriteter og stigende lønninger og historisk høye aksjekurser. Han mente de reforhandlede handelsavtalene var langt bedre enn før og at han hadde satt «USA først» og gjenreist respekten for landet.

Han nevnte USAs utmelding fra Paris-avtalen (klima) og Iran-avtalen, at ingen nye kriger var påbegynt i hans periode og de historiske fredsavtalene mellom araberland og Israel som vesentlige hendelser. Videre påpekte han at USA hadde konfrontert Kina og reforhandlet betingelsene for det bilaterale forholdet.

I et klar henvisning til hans egen og andre konservative stemmers utestenging fra sosiale medier, påpekte han at politisk debatt ikke måtte bli sensurert. «I sentrum av vår arv ligger også en robust tro på ytringsfrihet og åpen debatt. Det er bare hvis vi glemmer hvem vi er og hvordan vi kom hit at vi kan tillate politisk sensur og svartelisting i USA,» sa han.

Trump sa ingenting om sin egen fremtid, men kom inn på «America First»-bevegelsen som han hadde startet og at det «bare var begynnelsen». Han mente han hadde oppnådd det han kom til Washington for å gjøre og «mere til».

– Jeg forlater dette majestetiske stedet med et lojalt hjerte og optimisme og en sterk overbevisning om at for landet vårt og våre barn, står det beste foran oss. Tusen takk og farvel, avsluttet presidenten i en tale som var tatt opp på mandag og ble lagt ut på YouTube kvelden før Joe Biden overtar.

Kommentar

Med tanke på den massive kritikken som har kommet mot Trump etter opptøyene i Washington og måten han ble stengt ute fra sine foretrukne kommunikasjonsmåter (Twitter), var det en imponerende rolig og sikker fremførelse av en svært viktig tale for hans og hans tilhengeres del. Noe nervøsitet kunne spores helt i begynnelsen, men så fant han roen.

Det var viktig for nettopp den bevegelsen han ga ledelse til at han sto frem i en forsonende tone og ønsket Joe Biden lykke til. Som kommentator Joel Pollak i Breitbart skrev, så var det nettopp Trumps vilje til å vinne, en styrke, som etter valget 3. november også ble vendt til en svakhet og intens motvilje mot å erkjenne nederlag. I mange delstater ble valglovene endret i 2020 for å lette på folks mulighet til å forhåndsstemme, men Trump skulle motsatt seg dette og gått rettens vei før valget, ikke i etterkant.

Som Victor Davis Hanson sa i en nylig podkast: Dette valget ble tapt i mars-april (da valglovene ble endret). Tidligere lå prosentandelen forkastede forhåndstemmer på 4 prosent, etter endringene falt det til 0,5 prosent. Og demokratene tenderer å stemme på forhånd. Men å kreve slike stemmer forkastet og utfordre endringene i valglovene i etterkant av valget 3. november og erklære seg som vinner, var drøyt fra Trumps side og gjorde det vanskelig for en del av hans tidligere sympatisører å støtte ham videre.

De etablerte mediene i USA har omtrent ikke omtalt Trumps avskjedstale i det hele tatt. CNN kalte det et sted en tale i en «mer forsonende tone», og dermed passer ikke talen inn i det avskjedsbilde de ønsker av ham som en farlig monster. Ønsket om å kvitte seg med Trump for alltid som en faktor i amerikansk politikk er enormt sterkt fra de kreftene Trump hele tiden utfordret. Riksrettsprosessen som er igangsatt er også motivert av at en dom skulle kunne hindre Trump fra å stille til valg igjen i 2024. Mange republikanske politikere vil også hindre Trumps fortsatte innflytelse over høyresidens politikk.

Det er fortsatt tidlig og ikke lett å fullt ut absorbere konsekvensene av Trumps presidentsskap eller estimere hva som nå følger deretter. Men tegnene til ytterligere polarisering er dessverre til stede.

Trumps avskjedstale var uansett et verdig punktum, og både en velkommen og nødvendig kontrast til perioden etter valget og noe som kan danne bro over til en helt nye epoke med Donald Trump ute av rollen som USAs president.

Takk for innsatsen – på godt og vondt.

Talen kan sees her.

