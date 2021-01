annonse

EUs ledelse uttrykker lettelse over at de nå vil ha en venn igjen i Det hvite hus når Joe Biden erstatter Donald Trump som USAs president.

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, er tydelig lettet over at Trump forsvinner fra Det Hvite Hus.

– Etter fire lange år har Europa igjen en venn i Det hvite hus. Det er et nytt daggry i USA, og EU er klar til en ny begynnelse, sa hun.

Spesielt gledelig synes von der Leyen det er at Biden har lovet å slutte seg til Parisavtalen igjen.

– Det er et veldig sterkt utgangspunkt for det transatlantiske forholdet, sa hun.

EU-president, Charles Michel, mener at «den store skaden» som har blitt påført forholdet mellom EU og USA, nå kan reverseres igjen.

– Dagen i dag markerer mer enn en overdragelse av makten. Det er en mulighet for å revitalisere det transatlantiske forholdet som har lidd stor skade de siste fire årene, sa Michel.

– I de årene har verden blitt mer komplisert, mindre stabil og mindre forutsigbar, tilføyde han.

Michel mener USA og EU nå har muligheten til å «skape en bedre verden».

Jeg vil fremsette et høytidelig forslag til den nye presidenten på hans første dag i embetet. La oss skape en ny, grunnleggende pakt for et sterkere Europa, et sterkere USA og for en bedre verden, sa EU-presidenten.

