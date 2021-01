annonse

OHCHR skal ha delt navnene på kinesiske regjeringsmotstandere som deltok i FN-aktiviteter – inkludert uigurere, tibetanere og hongkongere – med Beijing i en lang periode.

Anadolu Agency melder at Emma Reilly, menneskerettighetsadvokat og ansatt ved FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), gjentatte ganger har påstått at OHCHR har delt navnene på flere kinesiske dissidenter og menneskerettighetsaktivister på forespørsel fra kinesiske myndigheter.

Hun offentliggjorde nylig flere e-poster fra FN-organets ansatte som hun hadde mottatt gjennom organisasjonens interne e-postsystem, da hun var i aktiv tjeneste hos OHCHR.

Disse e-postene, samt andre pressemeldinger og intervjuer, skal bevise at FN faktisk delte navnene på flere kinesiske aktivister og noen politiske opposisjonelle med den kinesiske regjeringen. Disse personene skal ha deltatt i aktiviteter i regi av OHCHR – inkludert paneldiskusjoner, konferanser og åpne sesjoner om menneskerettigheter.

Nekter

OHCHR benekter påstandene og hevder at den kontroversielle praksisen opphørte i 2015. Men en offentlig tilgjengelig pressemelding fra FN-organet fra 2017 viser at kinesiske myndigheter «regelmessig» ba FN-kontoret om å bekrefte om bestemte navn deltok på møtene.

– Kinesiske myndigheter og andre spør regelmessig FNs menneskerettighetskontor, flere dager eller uker før Menneskerettighetsrådets møter, om bestemte NGO-delegater deltar på den kommende sesjonen. OHCHR bekrefter aldri denne informasjonen før akkrediteringsprosessen formelt er i gang, og før den er sikker på at det ikke er noen åpenbar sikkerhetsrisiko, het det i pressemeldingen.

Insisterer

Selv om OHCHR benekter at denne kontroversielle praksisen fortsatt finner sted, insisterer Reilly på at FN-organet fortsatt ikke har sluttet med den. Hun har vært i en svært spesiell etter å ha rapportert om FNs praksis:

– Jeg har faktisk ikke noen jobb. FN fortsetter å betale meg en lønn som jeg ikke jobber for. De kan ikke gi meg sparken fordi de vet at jeg forteller sannheten. Men de vil ikke at jeg skal gjøre noe arbeid, fortalte hun Anadolu Agency.

Menneskerettighetsorganisasjoner, inkludert UN Watch og Human Rights Watch, hevder at FNs praksis ikke bare har truet livene til kinesiske aktivister og dissidenter, men også deres familier og slektninger.

