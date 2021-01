annonse

Den etablerte norske pressen er i lykkerus på dagen Donald Trump går av som president.

En samlet norsk presse har i fire år kalt USAs president for fascist. VG satte standaren da de tegnet Hitlerbart på Trump og skrev «denne kjeften splitter USA».

Kollegene i NRK, TV 2 og Dagbladet har hatt samme negative fokus. Daglig har de omtalt Trump i svært negative ordlag, og flere ganger har de stemplet 74-åringen som gal.

Takker djevelen

I dag går Trump av som president og Joe Biden tar over. Det har fått flere redaksjoner til å feire.

Dagbladet skriver at de «takker faen»(djevelen) for at Trump går av.

– Ingen amerikansk president har vært mer splittende, og farligere for demokratiet, enn Donald Trump. USA står svakere både hjemme og ute når han nå går av, skriver Morten Strand.

Strands konklusjon kommer et par dager etter at Donald Trump ble kastet ut av alle sosiale plattformer på Internett. Han demokratiske rett til ytringsfrihet ble stjålet fra ham. Men likevel er det Trump som «truer demokratiet», ifølge Dagbladet.

Også TV 2 er glade.

– Med dagens maktskifte kan det bare gå oppover for amerikanerne, skriver en USA-ekspert i en kommentar.

TV 2 har også kritisert Trumps benådninger på hans siste dag. Trump benådet litt over 70 personer sent tirsdag kveld. Til sammenligning benådet Obama 330 personer dagen før han gikk av. Men det ble lite skriverier om det den gangen.

Hitlerbart

Den Trump-kritiske statskanalen NRK har sluppet til utenrikssjef Sigurd Flakenberg Mikkelen.

– Det første Biden må gripe fatt i er helsesituasjonen i landet. Han overtar en katastrofal situasjon fra sin forgjenger. I går passerte dødstallene 400 000. Det er nesten like mange som antallet soldater USA mistet i andre verdenskrig, og den varte for amerikanernes del i underkant av fire år, skriver Falkenberg Mikkelsen.

Hva så med VG?

I 2017 besteme avisen seg for å gå til krig mot Trump. De tegnet like gjerne en Hitlerbart på den amerikanske presidenten noen måneder etter innsettelsen. Ikke fikk de mye kritikk heller, ettersom de andre mediene trolig var enig.

I dag feirer de og skriver at «verden puster lettet ut». Trump har hatt stor støtte over hele verden. I India møtte over 100 000 på et «Trump-rally» da han besøkte landet i fjor. I hjemlandet USA fikk han over 74 millioner stemmer.

Trumps bragder

De største mediene i Norge har kun vonde ord å si om Donald Trump på hans siste dag. Men Trump forlater også Det hvite hus med en solid merittliste.

Her er noen av milepælene Trump har oppnådd fra 2017 til 2021.

• Trump beseiret ISIS. Terrorlederen Abu Bakr al-Baghdadi ble også drept under Trumps ledelse.

• Trump forhandlet frem en fredsavtale mellom Israel og De Forente Arabiske Emirater (FAE).

• Under Trump var arbeidsledigheten rekordlav hos latinamerikanere og svarte.

• Trump spilte en stor rolle da han møtte Nord-Koreas diktator i en periode hvor verden fryktet atomkrig.

Hva mener du om det Trump har fått til? Del din mening i kommentarfeltet.

