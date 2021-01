annonse

Men mener presidentskapet overskygges av at Donald Trump skal ha gått til angrep på det amerikanske demokratiet.

– Han har levert på løftene til velgerne sine, sa NRKs USA-korrespondent Anders Magnus på P2 Nyhetsmorgen tirsdag. Han snakket på radio i forbindelse med at USAs president Donald Trump onsdag går av som president.

Magnus fortsatte med å si at Trump kunne skryte av dette, men at hans presidentskap vil bli overskygget av at han i slutten av sin siste periode gikk til det Magnus karakteriserte som et angrep på det amerikanske demokratiet. Han viste da til at Trump skal ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen i et forsøk på å stanse innsettelsen av Joe Biden som USAs lovlig valgte president.

Anders Magnus har mange ganger tidligere uttalt seg svæt kritisk til Trump. Han har blant annet sagt at USAs president Donald Trump er «yppersteprest i konspirasjonskirken» og at hans tilhengere er gale som tror på valgfusk.

