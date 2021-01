annonse

Her påstod NRK at han «må forklare hvorfor de holdt tilbake viktig informasjon da Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting i 2013» og at «NRK avslørte at Borten Moe visste at oljeleting i nord kunne bli tapsprosjekt i milliardklassen».

– Dette kan jeg ikke akseptere, skriver Borten Moe og slår fast at han ikke har fått lov til å imøtegå disse alvorlige beskyldningene.

Selv karakteriserer Borten Moe begge påstandene som «beviselig feil og har ikke grunnlag virkeligheten».

annonse

– Her presenteres redaksjonelle oppfatninger som vedtatte sannheter og det ble ikke gitt mulighet for imøtegåelse. Som ansvarlig statsråd kan man knapt begå en verre handling enn aktivt å holde relevant informasjon tilbake for Stortinget. Det er dermed svært alvorlige beskyldninger som fremsettes som saksopplysninger og fakta i Dagsrevyens innslag. Jeg vil også klage på at det ikke ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse.

Klimajournalistikk

Borten Moe stiller spørsmål ved NRKs motiver.

annonse

– Det er antakelig den nye klimaredaksjonen i NRK, som i sitt ønske etter å kjøre sensasjonell kampanjejournalistikk i «det godes tjeneste» hopper glatt bukk over hva som er sant og ikke, skriver Borten Moe. Han viser til at i Dagsrevyen fremmes det alvorlige og udokumenterte påstander mot meg presentert som sannheter, uten at jeg ble gitt anledning til å kommentere de.

– Absurd

Saken dreier seg om hvorvidt informasjon ble holdt tilbake da det ble åpnet for oljeleting i Barenthsavet da Ola Borten Moe var olje- og energiminister i 2013. En rapport viste at oljevirksomheten kunne bli et tapsprosjekt, men ble ikke lagt frem for Stortinget da saken ble behandlet.

– Av NRK ble det fremstilt som en stor avsløring at oljeleting kan medføre at utvinnbare ressurser ikke påvises, med påfølgende påstander om at avgjørende informasjon ble holdt tilbake for Stortinget. Dette er på grensen til absurd, skriver Ola Borten Moe i PFU-klagen.

Han viser til at det var i forbindelse med klimasøksmålet flere miljøorganisasjoner fremmet mot staten vedrørende åpningen av Barentshavet Sørøst i 2013, og som de har tapt i alle tre rettsinstanser, inklusive i Høyesterett i plenum før jul i fjor, ble det fremlagt en del dokumentasjon fra intern saksbehandling i departementet (OED) og Oljedirektoratet.

Han mener dette dreide seg om ulike faglige vurderinger blant byråkratene i departementet og skriver.at alternative meninger om metodikk for verdiberegning ikke betyr at denne skal definere regjeringens standpunkt eller kommunikasjon med Stortinget.

annonse

– Diskusjonen om verdiberegningsmetodikken på saksbehandlernivå nådde aldri politisk ledelse i departementet, skriver Borten Moe. Han avviser at regjeringen trosset Oljedirektoratet i saken.

– Som en generell kommentar vil jeg påpeke at det i de fleste, om ikke i alle saker, vil være ulike meninger i statsforvaltningen. Det er regjeringens jobb å avstemme disse gjennom intern saksbehandling og etter beste evne legge frem et godt og komplett beslutningsgrunnlag for Stortinget.

Resett har kontaktet NRK om saken.