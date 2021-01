annonse

annonse

Avgiften skal gå til norsk film og TV-produksjon.

– Når internasjonale strømmetjenester spiser store deler av det norske markedet, er det rett og rimelig at disse tilbyderne også bidrar tilbake til det markedet de opererer i, sa Raja i den filmpolitiske åpningskonferansen på Tromsø Internasjonale Filmfestival, skriver Dagsavisen.

Kulturminister varsler at han i løpet av 2021 skal sende ut høringsnotat om medfinansiering for internasjonale strømmetjenester, slike som Netflix, HBO, Disney+ og andre. Han mener at de må være med å betale for norsk film og TV.

annonse

Les også: Netflix med rekordvekst i antall abonnenter

– Tilbydere av strømmetjenester må investere en andel av sin omsetning i norske produksjoner. Vi har hatt møte med Netflix om dette, forteller Raja, og legger til hva avgiftene kan gå til:

– En norsk dramaserie som «Hjem til jul» har vært på seertoppen både i Europa og Latin-Amerika. De globale strømmetjenestene har økt etterspørselen etter norske produksjoner. Det er positivt, det ønsker vi å forsterke.

annonse

Norsk Filminstitutt (NFI) anslo i 2017 at en avgift på strømmetjenester kan gi rundt hundre millioner kroner til norsk filmproduksjon årlig.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474