Statsminister Erna Solberg (H) gratulerer Joe Biden etter innsettelsen som USAs 46. president.

– Jeg gratulerer Joe Biden med å bli USAs 46. president og Kamela Harris som blir landets første kvinnelige visepresident. Takk til president Biden for en inspirerende innsettelsestale som ber oss alle om å samarbeide. Norge er klare! skriver Solberg på Twitter.

I congratulate @JoeBiden on becoming the 46. President of the United States and @KamalaHarris on becoming their first female Vice-President. Thanks to President Biden for an encouraging inaugural speech offering us all to cooperate.

Norway is ready!

— Erna Solberg (@erna_solberg) January 20, 2021