annonse

annonse

President Donald Trump benåder sin tidligere sjefstrateg Steve Bannon, som var tiltalt for svindel, samt 72 andre personer. 70 personer får forkortet straff.

Trump har også benådet tidligere kongressrepresentanten Robin Hayes, som ble dømt til ett års betinget fengsel for å ha avgitt falsk forklaring i en korrupsjonssak.

Duke Cunningham, som tidligere representerte California i Kongressen, er gitt en betinget benådning. Han ble dømt til over åtte års fengsel for bestikkelse, svindel og skatteunndragelse. Cunningham ble løslatt i 2013.

annonse

I tillegg er rapperen Lil Wayne benådet, mens rapperen Kodak Black fått nedsatt straffen sin. Duoen er dømt for brudd på våpenlovgivningen.

Trump har samtidig benådet Elliot Broidy, en av sine pengeinnsamlere. I oktober erkjente Broidy straffskyld for ulovlig lobbyvirksomhet mot Trump-administrasjonen på vegne av Kina og Malaysia.

Bannon siktet for underslag

Bannon er tiltalt for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Til sammen ble flere hundre tusen givere svindlet for over 220 millioner kroner, mener statsadvokaten.

annonse

Trump skal etter flere runder med seg selv ha kommet fram til at han vil benåde Bannon.

CNN siterte tidligere kilder på at Trump i siste liten hadde bestemt seg for å la Bannon være blant personene han ville benåde før han går av onsdag.

New York Times fikk onsdag morgen norsk tid bekreftet av kilder i Det hvite hus at Trump har bestemt seg for å benåde ham, og kort tid senere ble lista offentliggjort.

Tidligere benådninger

Trump har allerede benådet en rekke mangeårige medarbeidere og støttespillere. Blant dem er hans tidligere valgkampformann Paul Manafort, hans mangeårige venn og rådgiver Roger Stone og hans tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Like før jul benådet 74-åringen blant annet fire dømte krigsforbrytere.

Trump reiser onsdag til Florida og vil ikke være til stede på Joe Bidens edsavleggelse, noe som er i strid med tradisjonen ved maktskifter i USA.

annonse

Fakta om Steve Bannon

* Født 1953. Vokste opp i en arbeiderfamilie i Virginia, USA

* Mastergrad i nasjonal sikkerhet

* Tidligere offiser i den amerikanske marinen

* Jobbet i investeringsbanken Goldman Sachs i noen år før han sammen med noen kolleger startet investeringsbanken Bannon & Co.

* Gikk inn i filmbransjen på 1990-tallet som produsent i Hollywood, der han produserte en rekke filmer.

* I 2012 tok han over som sjef for det høyreorienterte nettstedet Breitbart News.

* I 2013 var han med på å starte konsulentselskapet Cambridge Analytica, som ble nedlagt i 2018 etter avsløringen om at selskapet ulovlig hadde samlet inn informasjon om millioner av Facebook-brukere.

* I august 2016 ble han leder for Donald Trumps valgkamp. Etter Trumps valgseier fikk han en spesialstilling som sjefstrateg og fast plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd. I april 2017 ble han fjernet fra rådet.

* I august 2017, en uke etter opptøyene i Charlottesville, forlot han Det hvite hus og gikk tilbake til Breitbart.

* I januar 2018 ble han sparket fra Breitbart etter å ha kommet med nedsettende kommentarer om Trump.

* I oktober 2018 lanserte Bannon og den belgiske høyreorienterte politikeren Mischaël Modrikamen gruppa The Movement, med formål å forene høyrekreftene i Europa.

* I august 2020 ble Bannon siktet for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Til sammen ble flere hundre tusen givere svindlet for over 220 millioner kroner, mener statsadvokaten.

annonse

* Rettssaken skulle egentlig starte i mai 2021, men Bannon ble benådet av president Donald Trump på sistnevntes siste dag i embetet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474