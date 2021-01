annonse

En undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet (FHI) viser at innvandrere fra Afrika og Øst-Europa er mer skeptiske til å ta vaksine enn norskfødte.

Robert Steen (Ap) er helsebyråd i Oslo, han sier at de får tilbakemeldinger fra innvandrertette bydeler om at det er en del som er skeptiske til vaksinen.

SV-politiker Abdi Said sier at mange i hans somaliske miljø uttrykker skepsis til å ta vaksine.

– Jeg ser at en del er skeptiske og redd for at vaksine er skadelig og har bivirkninger. Det spres også en god del desinformasjon på facebook-grupper om skadevirkninger som ikke er riktige, sier Said til NRK.

Han forteller om en avstemning i en facebookgruppe for somaliere. Spørsmålet var om de ville ta vaksinen, og et flertall svarte nei.

FHI har gjennomførte en undersøkelse om vaksinering. Den viser at 25 til 30 prosent personer som er født i Afrika og Øst-Europa vil si ned til vaksine. Tallene for nordmenn er mellom 10 til 15 prosent.

Undersøkelsen ser ingen sammenheng mellom botid. Men den avdekker en annen forskjell. De som har daglig kontakt med nordmenn på fritiden er mer positive til vaksinasjon, der er bare 12 prosent negative til å ta vaksinen.

Undersøkelsen til FFI viser også at skepsisen til å ta koronavaksine er stor blant de gruppene der det også er mye smitte. For eksempel somaliere som har testet seg de siste ukene, har 15 prosent påvist korona. Av alle smittede er 35 prosent født utenfor Norge. Polen kommer på topp, deretter ligger Somalia og Pakistan.

