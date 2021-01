annonse

I 2017 kom en bok uten innhold, med kun 266 blanke sider, inn på topp hos Amazon i USA. Det var boken «Reasons to Vote for Democrats: A Comprehensive Guide» av Michael J. Knowles.

En «tilsvarende» bok er ute i Norge.

– Jeg fikk egentlig ikke inspirasjonen før vi så at en tilsvarende blank bok også steg til topps i Italia, sier «forfatter» Helge Lurås.

NTB kunne i desember 2020 fortelle at boka «Hvorfor Salvini fortjener tillit, respekt og beundring» som var 110 sider lang, med blanke sider, i flere dager hadde vært bestselgeren på Amazons italienske nettsider.

Lurås forteller at stuntet egentlig var tenkt for å «komme noen fra venstresiden i forkjøpet».

– Vi kunne risikert at noen moret seg og fikk økonomisk gevinst av for eksempel å skrive en bok med tittel «Derfor bør du lese Resett», og så ha bare blanke sider. Ved å lage en bok på egenhånd med ideen, så ville vi legge den ballen død en gang for alle.

Lurås forteller at bokens tema og tittel falt ham inn umiddelbart. Det måtte bli: «Norske politikere som fortjener respekt: En fullstendig gjennomgang».

Fra ideen kom til boken var klar til å sendes ut gikk det ti dager.

Han sier boken bevisst ble priset lavt til 99 kr. slik at folks skulle forstå at dette kanskje ikke var en helt alminnelig bok. Også andre ting på omslaget gir fra seg hint om det uvanlige ved den. Det står en forklaring til leseren inne i boken på de blanke sidene.

– Hvordan har reaksjonene vært?

– Jeg var spent på om folk ville bli forbannet eller ikke. Men jeg vil si at 95 prosent av reaksjonen har vært positive. Det er flere som har skrevet til meg og sagt de sjelden har ledd så mye.

Folk har også ønsket å ha boken liggende fremme på stuebordet for å pirre nysgjerrigheten til folk som kommer på besøk.

Lurås forteller at en håndfull personer har reagert og føler seg snytt.

– Vi tilbyr selvfølgelig pengene igjen til de som ikke syntes noe om det, sier han.

Resett-redaktøren forteller at første opplaget allerede er utsolgt og at et nytt er på vei fra trykkeriet.

– Det skal vel mye til om vi kommer helt til topps på bestselgerlistene i Norge, men hvem vet, avslutter han.

Den litt spesielle boken kan kjøpes her.

