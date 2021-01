annonse

Det kontantløse samfunn blir ikke noe lettere for vanlig folk. En kan ikke hoppe på bussen og få kjøpt en billett. Det må gjøres i god tid på forhånd.

– Det er veldig tungvint. Ofte kjøper man billett rett før bussen eller trikken kommer, og da kan det bli travelt hvis du ikke er klar over dette, sier Arne Sæteren (65), som bor på Grünerløkka i Oslo, til Avisa Oslo (AO).

1. januar kom det en ny EU-regel om en ekstra sikkerhetssjekk hvis en betaler med kort på nett. I praksis kan de medføre at en må benytte BankID for å godkjenne betaling av for eksempel en bussbillett, skriver Nettavisen.

Det er bankene som krever den ekstra godkjenningen.

– Vi har stor forståelse for at folk reagerer på dette, men vi kan dessverre ikke gjøre noe med det. Dette ligger hos bankene, sier pressevakt Sofie Bruun i Ruter, som driver kollektivtilbudet i Oslo, til AO, og legger til:

– Vi har fått en del henvendelser om dette siden nyttår.

Bruun kan ikke gjøre annet enn å beklage at det har blitt vanskeligere å kjøpe billett. Men hun sier at en passasjer skal uansett beregne tid til å kjøpe billett før du går om bord, men hun vil tror at billettkontrollørene må utvise litt skjønn ved begynnelsen av året.

Det kontantløse samfunnet skaper også problemer for barn. Noen banker gir BankID til barn under 18 år. Men som regel må foreldrene kjøpe billetten og overføre den til barnets app, eller på sms, eller at barnet er registrert som bruker på foreldrenes app og kjøper billetten der. Det avhenger hvilket systestem det enkelte reiseselskap benytter, og hva de tillater.

Den ekstra sikkerhetssjekken er varierende, i mange tilfeller er det kun nødvendig med BankID hvis beløpet overstiger 300 kroner. I andre systemer er det kun nødvendig ved registrering. Det er ikke noen fast regel, det er forskjellig fra sted til sted. Men det er slutt med å hoppe på bussen.

