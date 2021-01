annonse

Jeg leste en gang en bok av Science Fiction forfatteren Ray Bradbury.

Den het Fahrenheit 451, er filmet og regnes som en av hans beste romaner.

Romanen handler om en ung brannmann i en fremtid der ingen hus lenger er brennbare men brannkorpsets oppgave er å finne bøker, biblioteker og skjulte samlinger som skal ødelegges og brennes opp.

Fahrenheit 451 er den temperaturen der papir brenner.

Bøker er farlig for de kan inneholde ikke-kontrollert informasjon som kan føre til motstand fra folket. All informasjon må gis digitalt eller via massemedier som staten kontrollerer.

Romanen utvikler seg til at helten begynner å få tvil og tenke selv og etter hvert kommer innenfor et hemmelig motstandsnettverk der alle må lære seg minst én bok utenat for en gang i fremtiden å kunne skrive den ned påny.

Denne boken og mange andre framtidsnoveller advarer oss mot den utviklingen vi er vitne til nå.

Folk har stort sett sluttet å lese bøker og de digitale medier, TV og internett er for mange den eneste kilde til kunnskap og meninger.

Kan da Staten kontrollere disse medier, har de oppnådd omtrent det samme som i Fahrenheit 451 og det er det mye som tyder på at er i ferd med å skje.

Det som er litt merkelig er at i disse fremtidsfortellingene (for eksempel i George Orwells “1984”) så er det den totalitære stat som står for undertrykkelsen, mens i vår tid later det til at kravet om sensur først og fremst kommer fra en folkebevegelse klart plassert på venstresiden i det politiske landskap.

Men disse romanene tar utgangspunkt i et etablert diktatorisk samfunn og handler ikke om veien dit. Mange historiske diktatorer ble løftet frem av en populær bølge av entusiasme fra et folk som ikke forstod i hvilken retning det bar. Ta Hugo Chaves i Venezuela for eksempel.

For å gjenkjenne en slik folkebevegelse er det visse ting vi må legge merke til.

Aksepterer de de grunnleggende menneskerettigheter for demokratiet som

Retten til liv Ytringsfrihet Eiendomsrett Retten til å arbeide (Ikke rett til å få et arbeid) Stemmerett. Rett til å delta i en demokratisk valgprosess Rettssikkerhet. Straff bare etter dom i uavhengig rettsapparat Religionsfrihet

I tilfeller der DET STORE POLITISKE MÅLET har prioritet fremfor noen av disse prinsippene ovenfor, har en slik folkebevegelse avslørt sitt sanne jeg.

Ytringsfriheten er kanskje den menneskerettighet som først vil bli angrepet.

I dag er det mulig, i uendelig større grad enn George Orwell kunne ha forestilt seg, å kontrollere ikke bare alt vi får lov å lese, men også å kartlegge alt vi sier, mener og liker. Dette er en uhyggelig makt og en slik maktkonsentrasjon vil alltid før eller senere bli misbrukt.

Som Frederich Hayek skriver i “The Road to Serfdom”: Maktkonsentrasjon vil tiltrekke seg og forme nye mennesker med andre motiver enn de som skapte makten.

Sammen med internettgigantene vil en stat med store politiske målsettinger kunne regjere både ved å påvirke og hjernevaske folket på en måte som i dag er utrolig effektiv, og også manipulere valg, som trolig er det som har skjedd i USA.

De store politiske målsettingene er The Great Resett, Det Grønne Skiftet, Globalisme og sentralisering men en verdensregjering som gjør nasjonalstaten irrelevant etc.

En vesensforskjell mellom høyre og venstresiden i politikk er at for høyresiden er det viktig å legge forholdene til rette, gjennom samfunnsstruktur og lovgivning, for at demokratiet skal fungere. Når det er i orden, vil samfunnet fungere av seg selv. Høyresiden har aldri villet styre samfunnet mot et hellig mål. Venstresiden derimot har alltid hatt MÅLET som motiv. Proletariatets diktatur, “fra enhver i henhold til hans evner, til enhver i henhold til hans behov”. Det sier seg selv at en slik målsetting er veldig forlokkende for en som har behov som overstiger evnene.

“Veien til Helvete er brolagt med gode intensjoner” var det èn som sa en gang og

“Den sikreste veien til Helvete på jorden er å ville skape Himmelen på jorden.”

Vi skal være ytterst skeptiske til de som lokker med store idealistiske mål.

Vi må lære av historien.

I dag er den hellige ytringsfriheten under alvorlig angrep fra rasende pressgrupper på ytre venstre hold; de vil hindre at alternative medier som Resett, Document og HRS får uttale seg. De store avisene tar sjelden inn innlegg som går i mot det politisk korrekte.

Men det kan gå meget lenger enn det. I USA blir stadig flere utsatt for yrkesforbud fordi de har støttet presidenten, flyselskap nekter å ta passasjerer som har vist feil holdning, kredittkort og betalingsmetoder over nettet stoppes. USA tar snart igjen Kina der en kan miste retten til å ta offentlig transport når en har gått noen ganger for mye på rødt lys.

Utviklingen er verre enn den mest hårete dystopiske SciFi novelle.

