Politiet i Amsterdam tok frem skjold og batonger og slo løs på de som protesterte mot landets corona-tiltak og nedstenging av samfunnet.

Corona-protesten ble avholdt søndag i den nederlandske hovedstaden og tiltrakk seg flere tusen demonstranter.

Ifølge Daily Mail skal det ha vært «skremmende scener» da politiet begynte å angripe corona-demonstrantene med vannkanoner og hester.

Flere av de som møtte opp, inkludert kvinner, ble slått med batonger. Politiet skal også ha angrepet med hester som trampet på flere av demonstrantene.

Blodige demonstranter

Myndighetene nektet i forrige uke demonstrasjonen fra å avholdes og begrunnet det med at folk ikke ville holde seg til sosial distansering.

Politiet brukte rå makt og flere demonstranter ble skadet. Daily Mail har lagt ut bilder av blodige personer som er blitt slått av politiet.

I en pressemelding skriver myndighetene at «det var viktig å bryte inn i protestene på grunn av folks helse». De var redde for at den store folkemengden skulle føre til mer coronasmitte.

143 arrestert

Ifølge politiet skal demonstrantene ha startet bråket ettersom de ikke adlød ordren om å forlate området.

Politiet arrestert 143 personer, mange av dem for å ikke ha på seg ansiktsmaske og «holde avstand». Andre ble arrestert for å lage bråk.

I Nederland har det blitt registrert 927 000 tilfeller av coronasmitte. Av disse har 13 000 dødd med viruset i kroppen.

Police clashed with anti-lockdown and anti-government protesters on Amsterdam's Museumplein square on Sunday as around 2,000 people rallied against coronavirus restrictions in the country. ….. pic.twitter.com/KgrNWhunxg — Entertainment & (News) Media (@Enterta68944288) January 18, 2021

GO! AMSTERDAM. LOCKDOWN IS OVER FOR THESE GUYS pic.twitter.com/jxKcV20Cwm — Demo2020cracy (@Demo2020cracy) January 17, 2021

