Erna ser deg?

Til tross for at helseminister Bent Høie torsdag kveld ble varslet av Folkehelseinstituttet om at et mutert coronavirus hadde brutt ut og var ute av kontroll i Oslo-regionen, reiste han fredag morgen til Stavanger og hytta si.

Det er TV 2 som skal ha fremskaffet disse opplysningene, skriver NTB.

Stikk i strid med TV 2s påstander sa statsminister Erna Solberg til NRK lørdag at Høie ikke visste om det nye mutantviruset da han reiste av sted til Rogaland. Nå gjør statsministeren imidlertid helomvending.

– Jeg er nå oppmerksom på at de fikk varsel sent torsdag kveld. Han reiste fredag morgen. Vi andre fikk beskjed fredag morgen om mutasjonen, sier Solberg til TV 2.

Lørdag morgen sa Solberg sier at folk ikke får reise ut av Oslo-regionen for å dra på hyttetur i andre kommuner.

– Det er en unødvendig reise i denne smittesituasjonen, sa Solberg til NRK.

Høie forklarer at han hver helg pendler hjem til sin bopel i Stavanger. Han hevder å ikke ha vært kjent med anbefalingen om å unngå reiser da han dro fra Oslo, men sier at han torsdag kveld ble varslet om utbruddet.

Søndag kveld reiser Høie tilbake til hovedstaden.

