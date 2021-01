annonse

I en kommentar i egen avis antyder Dagsavisens kulturjournalist Geir Rakvaag at Resetts redaktør farer med løgn.

«Årets største medierabalder har handlet om Fredrik Solvangs «Debatten», der NRK enda en gang tok Resetts redaktør Helge Lurås inn i varmen for å gi ytre høyre en stemme. Kunne man tenke seg en VAR-situasjon i studio, der man rett og slett avbryter Lurås mens

faktisk.no sjekker fakta, lar seerne sitte og vente spent, og så kommer tilbake med dommen? Kanskje med et forsmedelig resultat for debattanten som må i gapestokken, men det øker underholdningsverdien.

Lurås i en gapestokk, hva gir dere meg?», skriver Rakvaag.

Også journalist og spaltist Jakob Semb Aasmundsen anklager i Tønsbergs blad Resett og andre alternative medier for å spre løgner og konspirasjonsteorier.

«På sosiale medier deles artikler fra alternative nettsteder som document.no, Resett og Steigan eller andre blogger fra utlandet. Konspirasjonene får særlig stor oppslutning i høyrevridde Facebook-grupper, for eksempel «Vi som har fått nok av diktaturet på Stortinget», «Nei til EØS og Schengen. Ja til norsk suverenitet» og «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge – NÅ».»

