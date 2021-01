annonse

Det var teaterstykket Ways of Seeing som utløste saken som endte med dommen mot Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen. Nå vurderer regissør Pia Maria Roll å anmelde Bertheussen for hensynsløs atferd.

Bertheussen ble i forrige uke dømt til fengsel for angrep på demokratiet i Oslo tingrett. Retten mente hun blant annet har gjort seg skyldig i å sende trusselbrev og drive hærverk mot deres felles bil og bolig. Bertheussen anket dommen på stedet.

Advokater mener at kunstnerne bak teaterstykket Ways of Seeing kan saksøke Laila Anita Bertheussen for hensynsløs atferd, skriver Klassekampen.

– Jeg ser ikke bort fra at det kan være grunnlag for å politianmelde Laila Anita Bertheussen for skremmende og plagsom opptreden, sier advokat Hans Marius Graasvold.

Aftenposten beskrev teaterstykket slik:

«Filmklipp av husene til kjente personer rundt nettstedet Resett og med tilknytning til Høyre, Frp og NATO vises i bakgrunnen under forestillingen. I forgrunnen beskriver skuespillerne Sara Baban og Hanan Benammar hvordan de har brukt måneder på å observere menneskene som bor i husene.»

– At huset mitt blir vist frem er bekymringsfullt, særlig når de settes i sammenheng med anklager om rasisme. Jeg synes det er ubehagelig at de griper inn i privatlivet ved å eksponere bostedet mitt som er et hjem for flere enn meg, sa redaktør Helge Lurås til Aftenposten i 2018.

Rammen for Ways of Seeing var to kvinner med muslimsk bakgrunn som legger ut på en «pilegrimsreise» for å «kartlegge nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn», som det het i presentasjonen av stykket.

Skuespillerne oppsøkte husene til blant andre justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp), stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), investor Øystein Stray Spetalen og NATO-sjef Jens Stoltenberg.

– Når hjemmet mitt eksponeres i en teateroppsetning hvor vi henges ut som rasister og for å skape et rasistisk samfunn, så må grensen være nådd, sa Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

I dommen som falt forrige uke konkluderte retten med at Bertheussen la ned «en omfattende innsats for å skape offentlig oppmerksomhet om teaterstykket og kople dette til hærverket ved boligen. Videre legger dommen vekt på at Bertheussen drev omfattende undersøkelser av personene bak forestillingen, ikke minst regissør Pia Maria Roll,» skriver Klassekampen.

I dommen legges det også til grunn at «Bertheussen fysisk oppsøkte huset til Pia Maria Roll, at hun tok bilde av postkassa til Roll, googlet hvem som bodde der og delte denne informasjonen med Messenger-gruppa «Hækaveh».»

Hykleri?

Først oppsøker altså kunsterne husene til en rekke personer og filmer uten tillatelse. Og så vurderer regissøren å gå til søksmål mot en som har gjort tilsvarende mot henne.

– Hvis det som står i domspremissene stemmer, ligger Bertheussens framferd i denne saken tett opp til det man kan kalle skremmende og plagsom opptreden overfor Pia Maria Roll, sier advokat Graasvold, som tar forbehold om at dommen i Oslo tingrett ikke er rettskraftig.

– Potensielt sett kan Roll ha krav på økonomisk oppreisning dersom det viser seg at hun er blitt utsatt for en kriminell handling, sier han.

Pia Marie Roll opplyser til Klassekampen at hun ennå ikke har tatt stilling til et eventuelt søksmål.