Anklager regjeringen for dårlig kontroll ved grensene.

– Det muterte viruset har ikke oppstått i Nordre Follo, det er importert. Fremskrittspartiet har i lang tid advart mot økende importsmitte, sier nestleder Sylvi Listhaug i Frp til NTB.

– Det er åpenbart at regjeringen har hatt for dårlig kontroll ved grensene. Norge var for eksempel blant de siste landene i Europa som stoppet fly fra Storbritannia da virusvarianten ble oppdaget. Tilbakemeldingen fra ansatte på Gardermoen er at det heller ikke de første ukene i det nye året var kontroll på hvorvidt folk som kom testet seg, sier Listhaug.

Hun og Frp krever nå bedre testkapasitet på grensene, oppskalering av analysekapasitet, bedre kontroll av at folk faktisk overholder karantene, midlertidige skjerpelser i innreisebestemmelser og forsterkinger av krisepakker til næringslivet og ansatte.