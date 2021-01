annonse

Dette spørsmålet er det sikkert mange som spør seg og svarene man får eller gir seg selv vil variere avhengig av hvor man står sosialt, politisk og ikke minst hvilken historisk kunnskap en har.

Selv i dag, ca. 800 år etter at vikingtiden smuldret bort, assosierer vi oss stolt med vikingene selv om vår adferd og lynne ikke ville bli verken gjenkjent eller anerkjent av en ekte viking. Vikingetiden forsvant med innførselen av kristendommen til vår del av verden. Den gang som nå ser vi at innførselen av en religiøs ideologi totalt endrer folks levemåte og kultur. Likevel lever vi med den oppfatningen at vi «norske» sees på som vikinger, og vi elsker assosiasjonen.

I moderne tid har nordmenn blitt anerkjent som et fredselskende og hardt arbeidende folkeslag. Mange nasjoner har blitt kjent med nordmenn gjennom sjøfarten, og norske sjøfolk gjorde på ingen måte skam på fedrelandet. At skuta framstod «ship shape» var noe norske båter var kjent for. Nordmenn sa lite og jobbet hardt.

Så hva slags vikinger er vi egentlig i dag? Når nordmenn drar i «viking» i dag så kan det virke som at vi egentlig er angrende syndere som skal gjøre opp for våre barbariske forfedres gjøren i utlendighet. I dag kan det synes som at dagens «høvdinger» kappes om å dele ut vårt felleseide gods og gull. Vi må derfor spørre oss hva som skjer og hvorfor det skjer.

De av oss som har noen «blomstringer» bak oss, husker gleden og den forsiktige optimismen som så dagslyset da meldingene om et oljefunn tikket inn fra Nordsjøen. I en tidlig fase flommet landet vårt nærmest over av selvgode amerikanere som skulle lære oss «oljeindustriens hemmeligheter». Uten å gå for dypt inn i materien så må en kunne si at våre «venner» på andre siden av Atlanterhavet nok så for seg et lett bytte, en såkalt kunnskapsløs «walk over nation», der de strømmet inn til Stavanger.

Sjokket må ha vært formidabelt da de forstod at stille hardtarbeidende nordmenn også kunne være strie og at fåmælt tilværelse ikke betydde at en var kunnskapsløs i alt. Kloke norske hoder tok innersvingen på alle og sikret at det norske folk er eiere av alt det svarte gullet og ikke minst gassen som befinner seg i norsk farvann. En skulle ha likt å ha vært en flue på veggen i amerikanske oljeselskapers styrerom når de forstod at 78 prosent norsk oljeskatt var en uomtvistelig realitet. Dette er det som i basis har gjort oss så ufattelig rike. Etter årtier med investeringer kunne landet vårt omsider legge til side inntekter fra oljeindustrien og «oljefondet» ble en realitet.

Men så har vi kommet frem til i dag og vi skriver 2021. Norge har vært en oljenasjon i over femti år og det er aktuelt å se på hvordan vi forvalter vår oljeformue. Vi kjenner alle til 4 prosent-regelen så den skal vi ikke bry oss om i dette skriv, men heller se på hvordan noen av midlene som inngår i vårt nasjonale budsjett blir forvaltet av de gjeldende myndigheter.

Så igjen spør vi oss selv; «Hvilken rolle spiller egentlig Norge?»

Dessverre er det slik at de færreste av oss bryr oss noe særlig om hvordan vår fellesformue forvaltes, eller av hvem. I den senere tid har det imidlertid vært mye ståk rundt valget av ny sjef for «oljefondet», eller «Statens Pensjonsfond utland» som det egentlig heter. Det kan virke som at vi bryr oss mye mer om hvem som skaffer oss penger enn hvordan pengene brukes. Vi nordmenn er i sannhet et tidvis merkelig folkeslag.

I enhver sammenheng så vil den som på vegne av andre gir bort penger eller annen bistand være en kjent person. Ja, ikke kjent i ukebladene, men kjent slik at en kan gå tilbake og stille spørsmål om en måtte ha noen. Noen må ha tatt en avgjørelse og ha satt sin signatur på et rettslig gjeldende dokument for at en økonomisk transaksjon skal kunne finne sted. Hvem er disse personene som innehar slik makt?

Tidvis dukker det opp kortlivede enkeltsaker i media som nevner investeringer og pengegaver som belastes vår felles formue. Nå er det slik at mange bekker små gjør en stor å, som det heter, og samlet sett utgjør disse pengetransaksjonen formidable summer.

I forbindelse med valget i 2016 ble det kjent at Norge hadde gitt over 600 millioner kroner til familien Clintons private amerikanske «foundation». Vi fikk samtidig vite at etter at fru Clinton tapte valget så forsvant den norske støtten. Så spørsmålet her er: «Hvem var det som bestemte at nærmere 630 millioner kroner av det norske folks felleseie og som tok beslutningen om å gi en slik formidabel pengegave uten å rådføre seg med folket? Driver Norge, med hjelp av økonomi, med politisk infiltrasjon hos vestlige allierte? Hvem skrev under på dette? Hva var hensikten med gaven? Var det for å få politisk innflytelse? Hjalp Norge Clinton økonomisk slik at hun kunne anvende andre midler i valgkampanjen? Var dette altså en indirekte valgkampsponsing? Har pengegaven noensinne blitt revidert i den forstand at vi vet hva pengene er brukt til? Det finnes mange uklarheter men ingen har noensinne spurt eller forklart oss hvem, hva, hvor eller hvorfor.

USA, landet mange nordmenn elsker å hate. Landet som vi ofte latterliggjør og som vi samtidig ser opp til. USA er også landet som, om de ikke allerede gjør det så vil de snart huse flere mennesker med etnisk norsk blod i årene enn hva vi gjør i Norge. USA er landet som i over 75 år har beskyttet oss og som har vært og fortsatt er garantisten for nordmenns frihet. Faktum er at USA p.t er en enda større beskytter enn de har vært da kompetanseløse norske EU-slaver og politikere nærmest har utradert den norske forsvarsevnen.

I dette landet, altså USA, har noen bestemt at NBIM (Oljefondet) skal investere store deler av vår formue. I skrivende stund har Norge investert over 323 milliarder amerikanske dollar i 1877 ulike amerikanske selskaper. Samtidig er det investert for over 125 milliarder amerikanske dollar i rentepapirer. Med andre ord så er rundt 36 prosent av Oljefondet investert i USA. Norge har altså blitt en formidabel økonomisk enkeltfaktor i det amerikanske investeringsmiljøet.

Men for Norge så uttrykkes det også at Norge er mer enn kun en rå kapitalistisk investor. Vi investerer med moralens flagg helt oppe i masten. Men spørsmålet som her dukker opp er hvem sin moral som gjelder og hva slags moral det er. Vi kan alle forstå vegringen for å innbefatte oss med barnearbeid, tobakksindustrien og institusjoner som beriker seg gjennom slavekontrakter og det som verre er. Men hva med politisk moral?

For et selskap som får NBIM inn på eiersiden så er det en enorm fjær i hatten. Det er en bekreftelse på at selskapet enten gjør det finansielt godt eller har store muligheter, men også at selskapet jobber riktig mht alle kriteriene NBIM setter for sine investeringer. Det faktum at Ola Dunk er med på lasset brukes nok aktivt der det kan.

Men så er spørsmålet, hva da med politisk aktive selskaper så som f.eks Twitter, Google og Facebook. NBIM har investert hhv NOK 1,8 milliarder i Twitter, NOK 78 milliarder i Alphabet (Google) og NOK 46 milliarder i Facebook. Man må være rimelig fjern fra virkelighetens verden for ikke å innse at disse selskapene spiller en aktiv rolle i USAs politikk. Noen av dem bedriver sågar som «meningspoliti», noe som er innrømmet og som det foregår en enorm debatt om i skrivende stund. I disse meningskontrollørene har altså Norge investert mer enn 126 milliarder kroner. Hvor blir det av Norges moral? Hva er Norges roller her?

Men Norges rolle formes av mer enn kun det som skjer gjennom NBIM. Det mest grelle er det pengesløseriet som norske stemmegivere tillater skje ved stadig gjenvalg av karrierepolitikere. Disse politikerne som synes å ha sitt eget karriereløp lagt på bekostning av fellesskapet får uforståelig nok repeterende tillit fra Norges hjernedøde befolkning som er gjort akkurat passe mett til at spørsmål ikke stilles. Om noen stiller spørsmål blir de fordummet, latterliggjort og satt i bås som konspirasjonsteoretikere og det som verre er.

Hva med for eksempel India og Folkerepublikken Kina? Hvorfor gir Norge utviklingshjelp til to atommakter med egne romfartsprogram? Hvor mye har vi egentlig sløst bort på FN-systemet og nåtidens NGOer? Spørsmålene er mange og vi får neppe noen svar. Forleden så undertegnede en liten svart gutt med bulende mage og fluer i øynene på TV-skjermen. For femti år siden så jeg det som kunne vært den samme gutten. Ingen forandring tross et halvt århundre med nødhjelp, u-hjelp og rike NGO-snylteres aktiviteter.

Hva er så Norges rolle? Hvorfor er ikke dette et tema i norske valgkamper? Er det virkelig slik at vi avspises med innenrikspolitikk som kun har til hensikt å tale til vår grådighet? Gjør det oss så mye bedre at vi endelig ser et håp for at mor får plass på sykehjemmet, at 2 km etterlengtet tofeltsvei er kommet inn i nasjonal veiplan? Når valgsendingene starter brukes det uendelig med tid på finansielt småtteri. Politikerne er PR-spesialister, de fleste av dem opplært i First House, til å snakke seg bort fra realiteter og samtidig får oss til å tro at de er våre tjenere.

I år er det valgår. La oss for en gangs skyld velge slik at Norge endelig spiller en rolle for alle nordmenn og ikke enkeltpersoner som vi trodde tjente oss.

