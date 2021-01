annonse

Joe Biden innførte maskepåbud på alle føderale eiendommer. Like etterpå brøt han sin egen regel fordi «han feiret at han ble president», ifølge hans egen pressesekretær.

Da Donald Trump var president var det mange journalister som kritiserte ham for å ikke bære ansiktsmaske på grunn av coronapandiemien. Også Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany fikk gjennomgå.

– Hvorfor har du ikke på deg ansiktsmaske, ble hun ofte spurt av journalister.

«At Trump og hans administrasjona nekter å brukte ansiktsmaske er en katastrofe», skrev Vox.

Også Joe Biden kritiserte Trump for å ikke bruke coronamaske. Biden mente Trump burde «gå foran som et godt eksempel», da han ble intervjuet av CNN i fjor.

Joe Biden, during an in person interview with CNN, attacks President Trump for not wearing a mask yesterday … while not wearing a mask himself pic.twitter.com/kIG0wdTXmx

Fritatt pga feiring

Men da Joe Biden ble ny president og hans pressesekretær Jen Psaki møtte pressen, var det kun Fox News som kom med spørsmål rundt bruk av ansiktsmasker. Fox News-reporter Peter Doocy ville vite hvorfor Biden vandret rundt på Lincolnmonumentet uten ansiktsmaske.

– Han feiret en kveld på en historisk dag i vårt land, og han signerte maskemandatet fordi det er en måte å sende en melding til den amerikanske offentligheten om viktigheten av å bruke masker, hvordan det kan redde titusenvis av liv, sa Bidens pressesekretær, ifølge New York Post.

Men Doocy ga seg ikke og spurte Psaki om Joe Biden ledet som et godt eksempel når han innførte maskepåbud på føderale eiendommer når han selv ikke hadde masken på.

– Vi har viktigere ting å tenke på, svarte PSaki.

Flere på sosiale medier er frustrert over at media ikke hamrer løs på Biden og hans pressesekretær for å ikke bære ansiktmaske når de gjorde det nesten daglig under Trumps presidentpreiode.

Fox's Peter Doocy grills Jen Psaki on why did President Biden walk around the Lincoln Memorial last night without a mask even though he had signed an executive order requiring mask-wearing on federal land.

Psaki deflects, saying there's more important things to worry about. pic.twitter.com/WitIKcbDqF

— Curtis Houck (@CurtisHouck) January 21, 2021