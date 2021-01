annonse

annonse

Mistet viktige inntekter.

Medier24 kalles gjerne for «medienes lokalavis», og for mange folk i bransjen er det nærmest daglig rutine å sjekke innom.

Nå melder Medier24 om økt omsetning i 2020.

annonse

Dette skjer til tross for at COVID-19-pandemien rev bena under markedet for jobbannonser, en av Medier24s viktigste inntektskilder.

Les også: Filter-redaktør Klungtveit snakker ut om nederlaget i PFU

Tross permittering av ansatte endte Medier24s årsomsetning på litt over 11 millioner kroner i 2020, opp fra 9,8 millioner året før.

annonse

Herunder stammer en halv million fra nysatsningen Kom24, som skal rette seg mot kommunikasjonsbransjen.

Selskapet mottok 360.000 kroner fra mediebransjens kompensasjonsordning og i lønnskompensasjon, skriver Dagens Næringsliv, som imidlertid ikke nevner om Medier24 oppnådde regnskapsmessig overskudd.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474