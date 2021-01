annonse

annonse

Partiprofiler i Sp er angivelig bekymret for klimaprofilen til partiet.

Det er Klassekampen som har tatt en ringerunde. De hevder mange er bekymret og ber ledelsen ta grep. Det er ikke kjent om det var avisen som tok initiativ til saken eller om de ble kontaktet av noen av de som nå står frem som misfornøyde.

– Jeg har vært bekymret for totaliteten av en del utspill. Man kan få inntrykk av at vi ikke er nok opptatt av miljø. Det er ikke sikkert man er uenig i alle utspillene, men det går på hva det etterlatte inntrykket er, sier Kjersti Toppe som er parlamentarisk nestleder i stortingsgruppa.

annonse

Les også: Klassekampen omtaler Trump-familien som «avskum», «slimøgler» og «ufyselige, overvektige yngel»

I etterkant av at regjeringen 8. januar la fram Klimameldingen, har Sp og kritisert flere av tiltakene.

Klassekampen spør om Sp har troverdighet som klimaparti.

annonse

– Jeg mener at vi er det, men jeg får en del tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte om at man ikke oppfatter det sånn der ute. Jeg er bekymret for det. Jeg får en del tilbakemeldinger på at kløveren ikke er grønn nok, sier Toppe med referanse til Sps partilogo.

Sps miljøpolitiske talsperson, Ole André Myhrvold, forsvarer partiets klimaprofil.

– Vi er opptatt av klima i Sp. Klima diskuteres og debatteres i Sp hele tida. Så har vi en litt annen tilnærming i klimapolitikken enn det andre partier har. Vi ønsker en klimapolitikk for å ivareta hele landet, en klimapolitikk som virker, framfor symbolpolitikk, sier Myhrvold.