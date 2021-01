annonse

Helseminister Bent Høie sa nettopp på pressekonferansen at Vinmonopolet kan åpne i alle kommuner. Øvrige tiltak blir i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Helsedirektoratet har også vist til at rask innstramming av tilgjengelighet til alkohol kan utsette personer med alkoholavhengighet for alvorlig helserisiko.

På spørsmål om han ble overrasket over køene lørdag, svarte Høie:

– Jeg tror det er en kombinasjon av at noen ikke fulgte rådene våre, men også at noen i de kommunene tenkte at kanskje blir polet hos oss stengt om kort tid.

Han understreket at regjeringen høster nye erfaringer og justeringer underveis.

– Vi visste at det var en risiko for det, men i motsetning til treningssentrene som vi ikke åpnet igjen, så valgte vi å gjøre annerledes nå. Det handler og om at Vinmonopolet er flinke til å organisere køen utenfor polet, og ikke slippe inn flere enn nødvendig, sa statsråden.

Større problemer ved å stenge

Helsedirektør Bjørn Guldvog kaller det et paradoks at Vinmonopolet holder åpen samtidig som mange andre butikker er stengt. Men helsemyndighetene erkjenner at det fører til økt mobilitet.

– I den situasjonen vi er i nå vil lukkede Vinmonopol skape større problemer enn de vil løse, sa han.

Høie sier smittesituasjonen er uoversiktlig, men at regjeringen tror det er mulig å stanse spredningen av det muterte viruset.

– Vi var heldige og oppdaget dette i en situasjon der vi hadde innført strenge tiltak der nettopp en av grunnene var bekymringen for å få dette viruset til Norge. Derfor har vi nå en nedadgående smittekurve, og gjør at det er mulig å gjøre dette forsøket på å slå ned viruset, sier Høie.

– Den innsatsen folk på Østlandet nå skal gjøre, den gjør de ikke bare for seg selv, men for hele landet, sier helseministeren.

Helseministeren presenterte søndag kveld regjeringens nye tiltak for de 15 nye kommunene etter utbruddet av den britiske muterte koronavarianten i Nordre Follo.

– Tiltakene blir i stor grad lik tiltakene i de ti kommunene rundt Oslo, sa Høie.

Men noen forskjeller blir det likevel. Blant annet blir det gult nivå i grunnskoler og barnehager, og rødt nivå på videregående skoler. Kjøpesenter må holde stengt, men butikker, serveringssteder, bibliotek og tro- og livssynssamfunn får holde åpent.

Barn og ungdom under 20 år får også lov til å holde på med idrett og fritidsaktiviteter, skriver NTB.

