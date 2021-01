annonse

Advarer om at tidligere president Donald Trump vil forsøke «å ta over lovgivende forsamlinger, små byer og byer» med mindre han blir dømt.

Den demokratiske kongresskvinnen Maxine Waters fra California kom med advarslene på MSNBCs «The Sunday Show with Jonathan Capehart» søndag. Hun mener at Trump må dømmes i den pågående riksrettssaken mot ham, for å «ta fra ham makten» til å gjennomføre denne planen.

– Jeg tror at han sendte alle disse innenlandske terroristene til kongressbygningen for å overta den – og det inkluderer ikke bare gruppen Proud Boys, men også Oath Keepers, QAnon og tilhengere av hvit makt. Disse menneskene er alliert med ham, sa hun og fortsatte:

– En av tingene jeg håper vil bli etterforsket i det vi tar riksrettssaken til Senatet, er det faktum at han i sin gjenvalgskampanje betalte selve arrangørene av opprøret som fant sted. Navnene og hvor mye penger han betalte til dem er tilgjengelig i den siste rapporten. Mer vil komme frem i neste rapport som må gjøres.

Trussel mot demokratiet

Waters snakket deretter om trusselen som hun mener Trump utgjør for det amerikanske demokratiet:

– Jeg synes det er veldig klart. Vi kan ikke tillate at denne presidenten drar uten å bli tiltalt og dømt for riksrett. Vi kan ikke tillate at han drar med alle skattebetalernes ressurser – ikke bare har han penger til å ansette personale, men også sikkerhet, samt penger til å organisere seg med, fordi han vil fortsette, sa hun og avsluttet:

– Han vet at han har en gruppe støttespillere, og kommer til å utvide den. Han vil forsøke å overta lovgivende forsamlinger, små byer og byer. Han bryr seg ikke om grunnloven, så vårt demokrati står på spill. Vi må dømme ham, og vi må ta bort makten hans.

