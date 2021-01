annonse

annonse

Koronavaksinen er «dyrets merke» tror kristne vaksinemotstandere, og at det er et ledd i antikrists kontroll over verden.

– Enkelte kristne tror at koronatiltakene er innført av Erna Solberg som et ledd i en plan om verdensherredømme, sier Bjørn Are Davidsen, forfatter og rådgiver i den kristne tankesmien Skaperkraft til Vårt Land.

Davidsen sier at konspirasjonsteori om viruset er mer utbredt blant kristne enn man skulle tro. De er litt forskjellig hva de tror på, noen har apokalyptisk forestilling om at vaksinen inneholder en chip som er «dyrets merke», for å etablere en totalitær stat. Andre tror at vaksinen skal brukes til å overvåke kristne.

annonse

Les også: Forskere frykter global vaksineskepsis

Han sier at mange av de som tror på dette har utdannelse, de etterprøver ikke påstandene og tror på det som passer dem best. Slik som at Bill Gates har en skjult agenda:

– Dette inngår i en forestilling om at Gates ønsker å få hele verden under sin kontroll. Og at han bruker vaksinene til å sprøyte inn mikrochipper som en del av sin ondsinnede plan.

annonse

Davidsen hevder at å tro på dette kan få «fryktelige konsekvenser», både for en selv, men også venner, familie og jobb. De kan bli en besettelse.

– Man får stadig mer vann på møllen og oppdager ting på Facebook, eller verre fora.

Les også: Regjeringens vaksineprosjekt er uetisk på grensen til det kriminelle

Men det mest farligste, mener han, er at det kan føre til at færre vil la seg vaksinere.

– Dette kan føre til at pandemien varer lenger – noe som ikke bare vil gå ut over liv, arbeidsplasser og økonomien, men også nettopp den bevegelsesfriheten så mange vaksinemotstandere er opptatte av.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse