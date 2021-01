annonse

annonse

Ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo sier at kommunen venter flere tilfeller av mutert virus, men at de mener at de har kontroll.

Mandag morgen ventet Nordre Follo på mellom 250 og 300 nye prøvesvar.

– Vi venter svar på alle disse prøvene på morgenkvisten mandag. Vi er naturlig nok svært spent på disse resultatene. Men vi frykter og forventer at det er flere positive tester med den mutanten, sier Hanne Opdan (Ap) til TV 2.

annonse

Alle som venter på prøvesvar i kommunen, sitter i karantene.

– Det vi vet per nå, er at vi har 74 smittetilfeller knyttet dette utbruddet, og vi opplever at utbruddet er under kontroll, sier ordføreren.

Kommunen har varslet en pressekonferanse klokken 11 mandag der de vil informere om svarene på prøvene.

annonse

Det var fredag i forrige uke at utbruddet av den britiske varianten av koronaviruset ble kjent. Varianten er opptil 70 prosent mer smittsom enn koronavarianten som i dag er mest utbredt i Norge.

Til nå er det 17 bekreftede tilfeller av virusmutasjonen. Elleve av dem ble påvist søndag. På spørsmål fra VG om hvorfor Nordre Follo mener at de har kontroll, svarer ordføreren:

– Det er fordi vi har fulgt TISK-prinsippet. Altså testing, isolering, sporing og karantene. De elleve nye tilfellene som ble oppdaget i går, er knyttet til Langhus bo- og servicesenter og utbruddet der. Det er elleve personer som allerede er i karantene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474