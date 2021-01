annonse

NTB melder at antallet sosialhjelpsmottakere under 30 år økte med 13 prosent i Oslo kommune i fjor.

Det er ikke økning i andre aldersgrupper, skriver VG.

– Det er vanskelig å være helt sikker her, men det er naturlig å tenke at dette skyldes at ungdom og unge folk er hardt rammet av koronakrisen i arbeidsmarkedet, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap).

Hun legger til at tallet på registrerte arbeidsledige i samme aldersgruppe øker.

– Dette viser hvor omfattende konsekvensene av pandemien er. Dette er ikke bare en helsekrise, men også en arbeidslivskrise, sier Hansen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at mange unge som så vidt hadde kommet innenfor i arbeidsmarkedet, har blitt permittert og ledig det siste året.

– For å hjelpe folk som ufrivillig og midlertidig står utenfor arbeidslivet, har vi åpnet for at man kan bruke perioden på dagpenger til opplæring og utdanning, sier Isaksen.

