Ordførere i hovedstadsområdet krever at deres kommuner prioriteres foran kommuner med lav coronasmitte i vaksinekøen.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har over tid bedt om at regjeringen prioriterer områder med høyt smittetrykk i vaksinekøen, deriblant selve hovedstaden. Denne diskusjonen har blusset ytterligere opp etter at det i helgen ble innført strengere tiltak i Oslo-regionen for å hindre spredning av virusmutasjonen.

– Vi i Lillestrøm og andre kommuner i Oslo-regionen har levd lenge med strenge smitteverntiltak. Nylig ble tiltakene skjerpet igjen. Nå opplever vi en slitasje. Mange opplever det å være menneske oppe i dette som slitsomt i dette området, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) til VG.

– Derfor hadde det vært på sin plass at kommunene i Oslo-regionen ble prioritert når det gjelder vaksinering. Jeg tror mange ville hatt forståelse for det, fortsetter Lillestrøm-ordføreren.

Ordførerne i hovedstadsområdet får støtte fra smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

– De som er hardest rammet av pandemien, bør få de fleste vaksinene først, sier Hagen til NRK.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen fremhever at det også finnes andre knutepunkter i landet.

– Vi har internasjonale flyginger til Tromsø. Alle som skal til Nord-Norge, skal innom her. Da er det riktig å vaksinere først på disse knutepunktene. Det sier også mange av de omkringliggende kommunene, uttaler Wilhelmsen til kanalen.

